Происшествия Дачники начали получать неожиданные штрафы и терять большие суммы денег — в чем дело

Рассказываем, почему так происходит

Стоит быть внимательным при проверке штрафов | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Владельцы дач стали получать неожиданные штрафы, в которых говорится о нарушениях на дачном участке. Однако не стоит сразу на них реагировать, так как за этим могут скрываться мошенники, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Рассказываем о схеме подробнее.

Аферисты рассылают фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. В сообщениях содержится ссылка для «оплаты штрафа со скидкой». Перейдя по ней, человек рискует потерять доступ к личному кабинету на «Госуслугах» — мошенники перехватывают учётные данные. А дальше аферисты могут завладеть вашими деньгами.

Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что официальные штрафы за нарушение земельного законодательства могут быть направлены только тремя способами:

  1. лично при рассмотрении административного дела

  2. заказным письмом

  3. в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах».

«Никакие sms, сообщения в мессенджерах, push-уведомления и сообщения в социальных сетях для подобных целей не используются. Запросов персональных данных от ведомства тоже не бывает», — отметил Гаврилов.

Если вы получили подозрительное уведомление, сначала проверьте, проводилось ли в отношении вашего участка контрольное мероприятие. Сведения публикуются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ).

Если вашего участка там нет, а постановление пришло, то это действия мошенников. В таком случае можно записаться на личный приём в территориальное управление Росреестра или связаться с ведомством по телефонам, указанным на официальном сайте. На обжалование постановления даётся 10 дней с момента его получения, адрес территориального органа указан в самом документе, рассказал Гаврилов.

Если же вы уже перешли по ссылке и ввели данные, нужно действовать быстро. Для начала смените пароль на «Госуслугах», затем отзовите все активные сессии (это можно сделать в настройках), проверьте привязанные банковские счета и подайте заявление в полицию. Чем быстрее вы отреагируете, тем меньше шансов у мошенников провести какие‑либо операции с вашими данными.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
