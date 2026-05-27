Дачники начали получать неожиданные штрафы и терять большие суммы денег — в чем дело

Стоит быть внимательным при проверке штрафов Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Владельцы дач стали получать неожиданные штрафы, в которых говорится о нарушениях на дачном участке. Однако не стоит сразу на них реагировать, так как за этим могут скрываться мошенники, сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Рассказываем о схеме подробнее.

Аферисты рассылают фальшивые уведомления о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. В сообщениях содержится ссылка для «оплаты штрафа со скидкой». Перейдя по ней, человек рискует потерять доступ к личному кабинету на «Госуслугах» — мошенники перехватывают учётные данные. А дальше аферисты могут завладеть вашими деньгами.

Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что официальные штрафы за нарушение земельного законодательства могут быть направлены только тремя способами:

лично при рассмотрении административного дела заказным письмом в электронном виде через личный кабинет на «Госуслугах».

«Никакие sms, сообщения в мессенджерах, push-уведомления и сообщения в социальных сетях для подобных целей не используются. Запросов персональных данных от ведомства тоже не бывает», — отметил Гаврилов.

Если вы получили подозрительное уведомление, сначала проверьте, проводилось ли в отношении вашего участка контрольное мероприятие. Сведения публикуются в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ).

Если вашего участка там нет, а постановление пришло, то это действия мошенников. В таком случае можно записаться на личный приём в территориальное управление Росреестра или связаться с ведомством по телефонам, указанным на официальном сайте. На обжалование постановления даётся 10 дней с момента его получения, адрес территориального органа указан в самом документе, рассказал Гаврилов.