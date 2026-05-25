НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

облачно, без осадков

ощущается как +13

0 м/c,

 748мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Винит врачей в смерти жены
Ранило при атаке БПЛА
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Зарплата ректоров вузов
Как отметить свадьбу в Ярославле
Беспилотная опасность
Чествование «Локомотива». Видео
Подрались у магазина — видео
Нет горячей воды
Происшествия Автобус с туристами из Северной Кореи попал в ДТП Нижегородской области: есть пострадавшие

Автобус с туристами из Северной Кореи попал в ДТП Нижегородской области: есть пострадавшие

Делимся кадрами с места аварии

65
Автобус попал в ДТП на М-12 в Нижегородской области | Источник: Нижний Новгород с огоньком / TelegramАвтобус попал в ДТП на М-12 в Нижегородской области | Источник: Нижний Новгород с огоньком / Telegram

Автобус попал в ДТП на М-12 в Нижегородской области

Источник:

Нижний Новгород с огоньком / Telegram

Утром 25 мая в Нижегородской области на трассе М-12 автобус с иностранцами попал в аварию. На кадрах с места ДТП видно, что от передней части автомобиля почти ничего не осталось. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщается о семи пострадавших в ДТП

Источник:

Нижний Новгород с огоньком / Telegram

«30 иностранных граждан попали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области. ДТП произошло сегодня около 08:10 (мск) на 563-м километре автодороги М-12 „Восток“», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

ДТП произошло в районе деревни Новая Березовка в сторону Казани, пишет NN.RU. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего иностранцев, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «ГАЗель». По другой версии, он мог уснуть за рулем.

По данным Telegram-канала Mash, в автобусе находились граждане Северной Кореи. Как пишет Shot, пострадали семь человек, в том числе пять граждан из Северной Кореи и двое водителей. Официально же говорится, что травмы получил только водитель.

«На месте работали Госавтоинспекторы совместно с представителями управления по вопросам миграции ГУ. Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», — добавили в полиции.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
ДТП Трасса М-12 Восток Происшествие
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Повезло, дадут бесплатное мороженное.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
40 тысяч за 4 дня. Сколько стоит съездить на зимний Байкал и почему бронировать нужно уже сейчас — личный опыт
Евгения Дегтянникова
Автор мнения
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем