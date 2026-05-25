Автобус с туристами из Северной Кореи попал в ДТП Нижегородской области: есть пострадавшие

Автобус попал в ДТП на М-12 в Нижегородской области Источник: Нижний Новгород с огоньком / Telegram

Утром 25 мая в Нижегородской области на трассе М-12 автобус с иностранцами попал в аварию. На кадрах с места ДТП видно, что от передней части автомобиля почти ничего не осталось. О подробностях рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщается о семи пострадавших в ДТП Источник: Нижний Новгород с огоньком / Telegram

«30 иностранных граждан попали в ДТП на трассе М-12 в Нижегородской области. ДТП произошло сегодня около 08:10 (мск) на 563-м километре автодороги М-12 „Восток“», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

ДТП произошло в районе деревни Новая Березовка в сторону Казани, пишет NN.RU. По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего иностранцев, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «ГАЗель». По другой версии, он мог уснуть за рулем.

По данным Telegram-канала Mash, в автобусе находились граждане Северной Кореи. Как пишет Shot, пострадали семь человек, в том числе пять граждан из Северной Кореи и двое водителей. Официально же говорится, что травмы получил только водитель.