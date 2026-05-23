Происшествия 11 студентов погибли из-за атаки дронов на общежитие. Их имена опубликовали

Список обнародовал глава ЛНР Леонид Пасечник

133
Десятки людей получили ранения

Источник:

Леонид Пасечник / MAX

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обнародовал список погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по Старобельску. Данные размещены в его Telegram‑канале.

По словам руководителя региона, удалось установить личности студентов, оказавшихся в зоне поражения. В результате атаки погибли 11 человек, еще 41 получил ранения. Судьба десяти человек на текущий момент остается неизвестной: их местонахождение пока не установлено.

«По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно», — передал глава региона.

В своем сообщении Пасечник также выразил жесткую позицию в отношении виновных. Он подчеркнул, что тех, кто совершил атаку, и тех, кто их покрывает, «не простят». Кроме того, глава ЛНР прокомментировал реакцию западных стран: по его мнению, за «лицемерие и циничные высказывания» о произошедшей трагедии «обязательно воздастся».

22 мая дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
24 минуты
Его Превосходительство выразил соболезнования Китаю где обрушилась шахта
Гость
13 минут
Доверчивые люди доверяют своих детей государству.
