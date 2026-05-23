11 студентов погибли из-за атаки дронов на общежитие. Их имена опубликовали

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник обнародовал список погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по Старобельску. Данные размещены в его Telegram‑канале.
По словам руководителя региона, удалось установить личности студентов, оказавшихся в зоне поражения. В результате атаки погибли 11 человек, еще 41 получил ранения. Судьба десяти человек на текущий момент остается неизвестной: их местонахождение пока не установлено.
«По состоянию на полдень 23 мая, 11 жертв этого чудовищного преступления погибли: 8 девушек и 3 парня. Ранения различной степени тяжести получил 41 человек. Местонахождение еще 10 девушек неизвестно», — передал глава региона.
В своем сообщении Пасечник также выразил жесткую позицию в отношении виновных. Он подчеркнул, что тех, кто совершил атаку, и тех, кто их покрывает, «не простят». Кроме того, глава ЛНР прокомментировал реакцию западных стран: по его мнению, за «лицемерие и циничные высказывания» о произошедшей трагедии «обязательно воздастся».
22 мая дроны атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы.