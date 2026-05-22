Погиб 29-летний водитель: в Ярославле произошла жесткая авария с трактором и мотоциклом. Видео

Подробности ночного ДТП

303
В Ярославле столкнулись трактор и мотоцикл | Источник: УМВД России по Ярославской области / Max.ru

УМВД России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле в ночь на 22 мая произошло смертельное ДТП с трактором и мотоциклом. По информации полиции, авария произошла в 23 часа 09 минут на Тутаевском шоссе, в районе дома № 10.

По предварительной информации, трактор «Беларус» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki, двигающемуся прямо со встречного направления.

За рулем трактора был 60-летний водитель. На кадрах видно, что трактор был оснащен оборудование для уборки улиц — ковшом и щеткой. Однако в полиции порталу 76.RU уточнили, что в момент столкновения он не чистил дорогу, а просто ехал. Во время ДТП трактор опрокинулся на бок. Также на асфальт отбросило байк.

«В результате ДТП 29-летний водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи», — констатировали в УМВД России по Ярославской области.

Видео с места ДТП

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, еще одна смертельная авария произошла в Ярославской области 16 мая. На участке трассы Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец у деревни Михалево в Рыбинском районе столкнулись легковушка Cherry Tigo и минивэн Lada Largus.

Екатерина Лещенкова
Гость
39 минут
Вопрос еще с какой скоростью двигался мотоциклист. Каждый перед окнами по Дзержинского они проносятся с диким ревом на скорости, что не успеваешь понять что это было? Тракторист запросто мог его увидеть и начать маневр, предполагая, что то тот движется с соблюдением ПДД, а там скорость, например, зашкаливала.
Гость
32 минуты
Довольно часто из за тех кому наплевать на себя, страдают окружающие.
