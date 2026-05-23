Взломают телефон и спишут деньги: как мошенники наживаются на страхе перед ЕГЭ и ОГЭ

В преддверии школьных ЕГЭ и ОГЭ мошенники запустили новую схему обмана. Теперь они предлагают детям купить готовые ответы на предстоящие экзамены. Об этом предупредили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

«Пик продаж „реальных КИМов“ и „готовых ответов“ приходится на май. В соцсетях, мессенджерах и даркнете массово предлагают купить „настоящие варианты ЕГЭ/ОГЭ-2026“ за несколько тысяч рублей», — рассказали изданию РИА Новости.

Отмечается, что мошенники играют на желании выпускников получить высокие баллы за экзамены. Покупателям после оплаты приходят неверные ответы или же ссылка на вирус, с помощью которой злоумышленники крадут данные с телефона или компьютера.

В пресс-службе пояснили, что купить реальные ответы или варианты до экзамена невозможно: КИМы хранятся в зашифрованном виде и распечатываются в аудитории в день экзамена в присутствии учащихся.