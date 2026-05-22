Полыхают дома и машины: более 100 дронов ударили по России — есть жертвы среди мирных жителей

Беспилотники массово атаковали регионы России 22 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Мирная жительница погибла, еще одна женщина ранена в Брянской области после удара дрона по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Севске. Погибла мирная жительница. Водитель получила осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава области, сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Курске дрон атаковал многоэтажку. В окнах выбило стекла, осколками изрешетило фасад здания.

«Посечены балконы в десяти квартирах. Сейчас во всех квартирах временно закрыт тепловой контур, специалисты произвели замер оконных проемов. Осколки повредили четыре легковых автомобиля», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

В Белгородской области во время массового налета дронов пострадали семь человек. Об этом говорится в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

«В районе хутора Жданов дрон ударил по „Газели“, ранены двое мужчин. У одного из них множественные ранения и ожоги различных частей тела. Второй получил ранения головы, ожоги лица и руки», — говорится в сообщении.

В городе Шебекино беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения рук, ног и перелом голени. А в селе Ясные дрон сдетонировал на территории предприятия, пострадал один сотрудник, который сам обратился за помощью в больницу.

«Дрон ударил по машине в районе хутора Красиво. Трое мужчин самостоятельно обратились в больницу. У всех диагностированы акубаротравмы», — сообщается в Telegram-канале.

Помимо этого, беспилотники ударили по домам мирных жителей. Так, под атакой оказался коттедж в Нечаевке. В здании выбило стекла и частично повреждена крыша.

А в поселке Маслова после атаки загорелись торговые модули. Помимо этого, осколками дронов изрешетило УАЗ, прицеп грузовой машины и надворную постройку. В селе Казинка при ударе беспилотника выгорела машина.

