НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 754мм 64%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,21
EUR 82,54
Афиша на выходные
Как встретили «Локомотив»: фото
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Как отметить свадьбу в Ярославле
Сбили БПЛА под Ярославлем
Причина пожара на Стачек
Тест про Волгу
Происшествия Атаки БПЛА Полыхают дома и машины: более 100 дронов ударили по России — есть жертвы среди мирных жителей

Полыхают дома и машины: более 100 дронов ударили по России — есть жертвы среди мирных жителей

Под налет попали 9 регионов РФ

274
В Белгородской области загорелись торговые модули после налета дронов | Источник: «Оперштаб Белгородской области» / TelegramВ Белгородской области загорелись торговые модули после налета дронов | Источник: «Оперштаб Белгородской области» / Telegram

В Белгородской области загорелись торговые модули после налета дронов

Источник:

«Оперштаб Белгородской области» / Telegram

Беспилотники массово атаковали регионы России 22 мая. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

Мирная жительница погибла, еще одна женщина ранена в Брянской области после удара дрона по автомобилю. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

«Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю в Севске. Погибла мирная жительница. Водитель получила осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава области, сейчас пострадавшей оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Курске дрон атаковал многоэтажку. В окнах выбило стекла, осколками изрешетило фасад здания.

«Посечены балконы в десяти квартирах. Сейчас во всех квартирах временно закрыт тепловой контур, специалисты произвели замер оконных проемов. Осколки повредили четыре легковых автомобиля», — написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Александр Хинштейн / TelegramИсточник: Александр Хинштейн / Telegram
Источник:

Александр Хинштейн / Telegram

В Белгородской области во время массового налета дронов пострадали семь человек. Об этом говорится в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

«В районе хутора Жданов дрон ударил по „Газели“, ранены двое мужчин. У одного из них множественные ранения и ожоги различных частей тела. Второй получил ранения головы, ожоги лица и руки», — говорится в сообщении.

В городе Шебекино беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения рук, ног и перелом голени. А в селе Ясные дрон сдетонировал на территории предприятия, пострадал один сотрудник, который сам обратился за помощью в больницу.

«Дрон ударил по машине в районе хутора Красиво. Трое мужчин самостоятельно обратились в больницу. У всех диагностированы акубаротравмы», — сообщается в Telegram-канале.

Помимо этого, беспилотники ударили по домам мирных жителей. Так, под атакой оказался коттедж в Нечаевке. В здании выбило стекла и частично повреждена крыша.

Источник: «Оперштаб Белгородской области» / TelegramИсточник: «Оперштаб Белгородской области» / Telegram
Источник:

«Оперштаб Белгородской области» / Telegram

А в поселке Маслова после атаки загорелись торговые модули. Помимо этого, осколками дронов изрешетило УАЗ, прицеп грузовой машины и надворную постройку. В селе Казинка при ударе беспилотника выгорела машина.

Источник: «Оперштаб Белгородской области» / TelegramИсточник: «Оперштаб Белгородской области» / Telegram
Источник:

«Оперштаб Белгородской области» / Telegram

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 106 беспилотников. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака ПВО СВО
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
Путешественница спланировала день рождения с помощью ИИ (и теперь всем советует)
Антонина Редреева
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем