Происшествия Погиб на руках врачей: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Погиб на руках врачей: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

Легковушки столкнулись в пять утра в Рыбинском районе

Корпус Cherry Tigo раскрашен в цветах такси | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области

Смертельная авария произошла в Ярославской области около 5 часов утра 16 мая 2026 года. На участке трассы Сергиев Посад — Колязин — Рыбинск — Череповец (219-й км) у деревни Михалево в Рыбинском районе столкнулись легковушка Cherry Tigo и минивэн Lada Largus.

«По предварительной информации, 45-летний мужчина, управляя автомобилем марки Cherry Tigo и двигаясь со стороны города Рыбинска в сторону города Углича, допустил выезд на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Lada Largus», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

За рулем «Лады» ехал 49-летний мужчина. Судя по повреждениям, удар пришелся со стороны водителя. Минивэн вынесло с дороги, у автомобиля вырвало обе левые двери.

Обоих водителей госпитализировали. Водитель «Лады» умер по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Борт Cherry Tigo раскрашен в цветах такси, но в момент ДТП пассажиров в машине не было, что подтверждают в УМВД.

16 мая, 17:59
Давно ли Калязин стал Колязин?
Гость
16 мая, 15:25
а через сколько часов приехала скорая??
Рекомендуем