В Ярославле в Которосли нашли тело человека: первые подробности

В Ярославле 18 мая у Комсомольского моста в реке Которосль нашли утонувшего. Об этом в редакцию 76.RU сообщили читатели около 13 часов дня.
«У Комсомольского моста стоит скорая и катер на воде с водолазами. Хотелось бы узнать точную информацию», — сообщил в редакцию подписчик.
«Печальный инфоповод напомнить горожанам правила безопасности на открытой воде», — добавил еще один читатель 76.RU.
На фотографиях очевидцев видно, что у Комсомольского моста над Которослью собрались экстренные службы. Из воды они доставали тело человека.
В МЧС России по Ярославской области подтвердили факт гибели человека. По предварительной информации полиции, он утонул.
