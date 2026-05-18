В Ярославле в Которосли нашли тело человека: первые подробности

В Которосли нашли тело человека Источник: читатели 76.ru

В Ярославле 18 мая у Комсомольского моста в реке Которосль нашли утонувшего. Об этом в редакцию 76.RU сообщили читатели около 13 часов дня.

«У Комсомольского моста стоит скорая и катер на воде с водолазами. Хотелось бы узнать точную информацию», — сообщил в редакцию подписчик.

«Печальный инфоповод напомнить горожанам правила безопасности на открытой воде», — добавил еще один читатель 76.RU.

На фотографиях очевидцев видно, что у Комсомольского моста над Которослью собрались экстренные службы. Из воды они доставали тело человека.

В МЧС России по Ярославской области подтвердили факт гибели человека. По предварительной информации полиции, он утонул.

