В Которосли в центре Ярославля утонул «Лексус». Видео

В Которосли в центре Ярославля утонул «Лексус». Видео

Что случилось

1 946
10 комментариев
«Лексус» утонул в Которосли | Источник: читатель 76.RU, МЧС Ярославской области / Telegram

«Лексус» утонул в Которосли

Источник:

читатель 76.RU, МЧС Ярославской области / Telegram

В центре Ярославля в реке Которосль утонул «Лексус». ДТП заметили местные жители утром 11 августа.

«Толпа мужчин стояла на берегу вокруг машины, один — в воде по пояс. К авто подплывала лодка. Что произошло, не понятно», — прокомментировала увиденное читательница 76.RU.

Как позже сообщили в МЧС, ЧП на Подзеленье случилось в момент, когда ярославец ремонтировал свою машину.

Кадры с места происшествия | Источник: читатель 76.RU

Кадры с места происшествия

Источник:

читатель 76.RU

«Мужчина проводил ремонтные работы своего автомобиля, подняв его на домкрате. Машина из-за ненадежного зафиксирования покатилась вниз в воду», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Инспектор в водолазном костюме погрузился в воду и зацепил буксировочный трос за крюк автомобиля. С берега с помощью КАМАЗа машину вытянули на сушу. Пострадавших нет.

Видео, как машину вытаскивали из воды

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

«По факту обнаружения в реке Которосль автомобиля „Лексус“ сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району инициировано проведение проверки», — уточнили 76.RU в полиции.

На месте работала спасательная бригада | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

На месте работала спасательная бригада

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Машину вытащили из реки | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

Машину вытащили из реки

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП
Комментарии
10
Гость
2 минуты
Вот и машину помыл заодно, теперь для продажи. Штраф за мойку в неположенном месте выписали?
Гость
36 минут
машина уехала от бестолкового водителя
Читать все комментарии
