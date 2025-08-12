В Которосли в центре Ярославля утонул «Лексус». Видео

«Лексус» утонул в Которосли Источник: читатель 76.RU, МЧС Ярославской области / Telegram

В центре Ярославля в реке Которосль утонул «Лексус». ДТП заметили местные жители утром 11 августа.

«Толпа мужчин стояла на берегу вокруг машины, один — в воде по пояс. К авто подплывала лодка. Что произошло, не понятно», — прокомментировала увиденное читательница 76.RU.

Как позже сообщили в МЧС, ЧП на Подзеленье случилось в момент, когда ярославец ремонтировал свою машину.

Кадры с места происшествия Источник: читатель 76.RU

«Мужчина проводил ремонтные работы своего автомобиля, подняв его на домкрате. Машина из-за ненадежного зафиксирования покатилась вниз в воду», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.

Инспектор в водолазном костюме погрузился в воду и зацепил буксировочный трос за крюк автомобиля. С берега с помощью КАМАЗа машину вытянули на сушу. Пострадавших нет.

Видео, как машину вытаскивали из воды Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

«По факту обнаружения в реке Которосль автомобиля „Лексус“ сотрудниками ОМВД России по Кировскому городскому району инициировано проведение проверки», — уточнили 76.RU в полиции.

На месте работала спасательная бригада Источник: МЧС Ярославской области / Telegram