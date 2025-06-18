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Происшествия На Прусовских карьерах под Ярославлем утонул мужчина. Фото

На Прусовских карьерах под Ярославлем утонул мужчина. Фото

Первые подробности произошедшего

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9 комментариев
Мужчина утонул на Прусовских карьерах | Источник: Жесть по-ярославски! / T.meМужчина утонул на Прусовских карьерах | Источник: Жесть по-ярославски! / T.me

Мужчина утонул на Прусовских карьерах

Источник:

Жесть по-ярославски! / T.me

На Прусовских карьерах в Ярославле утонул 44-летний мужчина. Всё случилось вечером 18 июня.

«На месте работают сотрудники полиции, скорой и МЧС», — сообщили очевидцы в городском паблике «Жесть по-ярославски!»

Как сообщили 76.RU в пресс-службе Следственного комитета, происшествие случилось во время отдыха ярославца с друзьями, во время которого они употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчина отплыл далеко от берега. Когда товарищи утонувшего обернулись, его уже не было видно в воде. На месте происшествия работают следователи.

«Проводится процессуальная проверка», — уточнили 76.RU в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.

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9
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4 часа
Заплыв синего аватара (русская версия)
Гость
3 часа
синий кит не смог
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