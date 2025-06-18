На Прусовских карьерах под Ярославлем утонул мужчина. Фото

На Прусовских карьерах в Ярославле утонул 44-летний мужчина. Всё случилось вечером 18 июня.
«На месте работают сотрудники полиции, скорой и МЧС», — сообщили очевидцы в городском паблике «Жесть по-ярославски!»
Как сообщили 76.RU в пресс-службе Следственного комитета, происшествие случилось во время отдыха ярославца с друзьями, во время которого они употребляли алкоголь. В какой-то момент мужчина отплыл далеко от берега. Когда товарищи утонувшего обернулись, его уже не было видно в воде. На месте происшествия работают следователи.
«Проводится процессуальная проверка», — уточнили 76.RU в пресс-службе СУ СК по Ярославской области.