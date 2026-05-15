В многоэтажке произошел взрыв от удара беспилотника: десятки дронов атаковали регионы

Беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде. В доме выбило окна, а несколько жильцов пострадали. Рассказываем, что известно об атаках БПЛА по регионам.

Как сообщили в оперштабе Белгородской области, в результате удара дрона по многоэтажке травмы получили девять человек, включая ребенка. Врачи госпитализировали трехлетнюю девочку с ранениями плеча, грудной клетки и ноги. Также в больницы региона доставили еще восемь взрослых.

«В результате детонации загорелись несколько балконов — пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

В Брянской области из-за ударов БПЛА также пострадали местные жители. В селе Солова при атаке дрона-камикадзе на автомобиль ранения получили два человека.

«Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — сообщил в MAX врио губернатора региона Егор Ковальчук.