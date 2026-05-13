НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

4 м/c,

южн.

 741мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Сбили БПЛА
Лица-кресла в центре
Ремонт дворов — 2027
Гид подготовки к учебному году
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Новый глава ДГХ
Происшествия Электричка сошла с рельсов в Белгородской области: причиной называют взрыв

Электричка сошла с рельсов в Белгородской области: причиной называют взрыв

На месте работают саперы

898
Часть железнодорожного полотна отсутствовала | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЧасть железнодорожного полотна отсутствовала | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Часть железнодорожного полотна отсутствовала

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Состав двигался по маршруту Разумное — Томаровка. Причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Предположительно это произошло из‑за детонации взрывного устройства, написал губернатор.

ЧП произошло в Яковлевском округе. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Машинист быстро отреагировал и применил экстренное торможение. Однако это привело к сходу половины вагона. Одна женщина пострадала. Она получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода. Информацию о состоянии других пассажиров не уточнили.

На месте работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Сразу после происшествия в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Электропоезд Поезд сошел с рельсов Вячеслав Гладков Белгородская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 мая, 21:02
Там даже Губернатор сошел.
Гость
13 мая, 12:14
Движуха! Кому ещё скучно?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Крым нас не пощадил». Красотка-блогер объехала российский юг на машине — фото и видео
Алена Реш
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем