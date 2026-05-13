Электричка сошла с рельсов в Белгородской области: причиной называют взрыв

ЧП произошло в Яковлевском округе. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Машинист быстро отреагировал и применил экстренное торможение. Однако это привело к сходу половины вагона. Одна женщина пострадала. Она получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода. Информацию о состоянии других пассажиров не уточнили.