Электричка сошла с рельсов в Белгородской области: причиной называют взрыв

В Белгородской области электропоезд сошел с рельсов. О происшествии в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Состав двигался по маршруту Разумное — Томаровка. Причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна. Предположительно это произошло из‑за детонации взрывного устройства, написал губернатор.
ЧП произошло в Яковлевском округе. В момент аварии в поезде находились 15 человек. Машинист быстро отреагировал и применил экстренное торможение. Однако это привело к сходу половины вагона. Одна женщина пострадала. Она получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Бригада скорой помощи доставляет ее в городскую больницу № 2 Белгорода. Информацию о состоянии других пассажиров не уточнили.
На месте работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Сразу после происшествия в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников.