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Происшествия Российский турист пропал в Бангкоке после посещения тайской больницы

Российский турист пропал в Бангкоке после посещения тайской больницы

Мужчина обратился в местный госпиталь из-за проблем с пищеварением

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Мужчина поселился в одном из хостелов в Бангкоке | Источник: Павел Пешков / NGS.RUМужчина поселился в одном из хостелов в Бангкоке | Источник: Павел Пешков / NGS.RU

Мужчина поселился в одном из хостелов в Бангкоке

Источник:

Павел Пешков / NGS.RU

Обычный отпуск в Таиланде обернулся кошмаром для семьи 39-летнего Андрея из России. Мужчина прилетел в Бангкок в конце апреля, но спустя пару дней бесследно исчез при странных обстоятельствах.

После прибытия в столицу Таиланда, 29 апреля, Андрей поселился в одном из хостелов на улице Кхаосан. По словам родных, у мужчины из-за местной еды начались проблемы с пищеварением, и 1 мая он обратился в местный госпиталь. Врачи выписали ему обезболивающее, однако после их приема россиянин перестал выходить на связь.

«У мужчины началась странная реакция на препарат — появились бред, галлюцинации и панические атаки», — пишет telegram-канал Baza.

Утверждается, что в какой-то момент мужчина пришел в сознание. Он успел сообщить родным, что попал в беду: у него пропали все деньги и документы, и ему необходима помощь. Однако после этого он вновь исчез.

По данным Telegram-канала, мужчину, похожего на Андрея, видели возле здания посольства РФ в Бангкоке, однако в этот день был выходной и двери дипломатического представительства были закрыты. В последний раз россиянина заметили в местном полицейском участке.

Уточняется, что в ближайшее время на поиск мужчины вылетят его родные. Сейчас в Бангкоке его уже разыскивают друзья и волонтеры.

Городские медиа направили официальный запрос в Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Турист Пропажа Бангкок Таиланд
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Комментарии
1
Гость
10 мая, 18:15
А ты не болтайся по заграницам.
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Гость
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