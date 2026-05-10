Российский турист пропал в Бангкоке после посещения тайской больницы

Мужчина поселился в одном из хостелов в Бангкоке Источник: Павел Пешков / NGS.RU

Обычный отпуск в Таиланде обернулся кошмаром для семьи 39-летнего Андрея из России. Мужчина прилетел в Бангкок в конце апреля, но спустя пару дней бесследно исчез при странных обстоятельствах.

После прибытия в столицу Таиланда, 29 апреля, Андрей поселился в одном из хостелов на улице Кхаосан. По словам родных, у мужчины из-за местной еды начались проблемы с пищеварением, и 1 мая он обратился в местный госпиталь. Врачи выписали ему обезболивающее, однако после их приема россиянин перестал выходить на связь.

«У мужчины началась странная реакция на препарат — появились бред, галлюцинации и панические атаки», — пишет telegram-канал Baza.

Утверждается, что в какой-то момент мужчина пришел в сознание. Он успел сообщить родным, что попал в беду: у него пропали все деньги и документы, и ему необходима помощь. Однако после этого он вновь исчез.

По данным Telegram-канала, мужчину, похожего на Андрея, видели возле здания посольства РФ в Бангкоке, однако в этот день был выходной и двери дипломатического представительства были закрыты. В последний раз россиянина заметили в местном полицейском участке.

Уточняется, что в ближайшее время на поиск мужчины вылетят его родные. Сейчас в Бангкоке его уже разыскивают друзья и волонтеры.