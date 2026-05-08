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Происшествия Перемирия не случилось: сотни беспилотников и ракет ударили по регионам

Перемирия не случилось: сотни беспилотников и ракет ударили по регионам

Налеты были в 16 регионах

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Всего за ночь над регионами России сбили 264 дрона (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВсего за ночь над регионами России сбили 264 дрона (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Всего за ночь над регионами России сбили 264 дрона (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В ночь с 7 на 8 мая беспилотники массово атаковали города России. В некоторых регионах объявляли режим «Ракетная опасность». Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного ранее президентом Владимиром Путиным. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в одном материале.

Массированную атаку пережила Ростовская область. Из-за налета пострадали дома и загорелся склад, сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал он.

Губернатор уточнил, что повреждения есть в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

Более суток длится угроза атаки беспилотников в Рязанской области. Режим опасности был объявлен в 01:45 7 мая. Утром 8 мая, в 07:05, в РСЧС сообщили о сохранении предупреждения.

За это время над регионом сбили 13 БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Дроны ударили по восьми городам Белгородской области. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали два человека. Людям оказывают медицинскую помощь.

Режим «Беспилотная опасность» действует в Ярославской области. В ночь на 8 мая на подлете к городу силы ПВО и РЭБ отразили атаку дронов. Пострадавших нет.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Более 20 беспилотников сбили на подлете к Москве за два часа после вступления в силу объявленного Россией перемирия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Пермском крае дроны ударили по промышленным площадкам. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

В регионе продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Работает оперативный штаб.

Всю информацию о налете на регион наши коллеги из 59.RU собирают в режиме онлайн.

Всего за ночь над регионами России сбили 264 дрона. По информации Минобороны, их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Ракетная опасность
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Комментарии
6
Гость
8 мая, 09:12
Никто и не сомневался
Гость
8 мая, 08:55
А когда оружие уже на западе закончится? По ТВ какой год об этом говорят. Или опять обман.
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Гость
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