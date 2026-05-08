Перемирия не случилось: сотни беспилотников и ракет ударили по регионам

Всего за ночь над регионами России сбили 264 дрона (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В ночь с 7 на 8 мая беспилотники массово атаковали города России. В некоторых регионах объявляли режим «Ракетная опасность». Это случилось после начала перемирия в честь Дня Победы, объявленного ранее президентом Владимиром Путиным. Всё, что известно о последствиях ночных налетов, собрали в одном материале.

Массированную атаку пережила Ростовская область. Из-за налета пострадали дома и загорелся склад, сообщил в Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле», — написал он.

Губернатор уточнил, что повреждения есть в Таганроге, Батайске, Ростове и Мясниковском районе.

Более суток длится угроза атаки беспилотников в Рязанской области. Режим опасности был объявлен в 01:45 7 мая. Утром 8 мая, в 07:05, в РСЧС сообщили о сохранении предупреждения.

За это время над регионом сбили 13 БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Дроны ударили по восьми городам Белгородской области. По информации главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали два человека. Людям оказывают медицинскую помощь.

Режим «Беспилотная опасность» действует в Ярославской области. В ночь на 8 мая на подлете к городу силы ПВО и РЭБ отразили атаку дронов. Пострадавших нет.

«Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала „Беспилотная опасность“», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Более 20 беспилотников сбили на подлете к Москве за два часа после вступления в силу объявленного Россией перемирия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Пермском крае дроны ударили по промышленным площадкам. Сотрудников эвакуировали, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

В регионе продолжает действовать режим «Беспилотная опасность». Работает оперативный штаб.

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