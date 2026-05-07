Беспилотники массово атаковали Москву: сбили уже 50 дронов, в аэропортах коллапс

Беспилотники атакуют Москву с самого утра (фото из архива) Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU й

С 3 часов ночи 7 мая столичный регион пытаются атаковать беспилотники. Первый БПЛА уничтожили еще затемно. Мэр Москвы Сергей Собянин каждые полтора-два часа выходит со сводкой, а общее число перехваченных воздушных целей, согласно его сообщениям, достигло 50.

Первое сообщение в канале Собянина появилось в 03:07: два БПЛА сбили на подлете к столице. Уже через час, в 04:16, система ПВО отчиталась еще об одном уничтоженном аппарате.

Пик первой волны пришелся на раннее утро. В 05:34 мэр сообщил сразу о пяти сбитых дронах — на тот момент это был максимум. К 07:21 к ним добавились еще три.

К середине утра интенсивность не спадала. С 08:26 по 10:41 система ПВО перехватывала группы беспилотников одну за другой:

08:26 — два БПЛА;

09:29 — три БПЛА;

09:54 — один БПЛА;

10:13 — три БПЛА;

10:25 — четыре БПЛА;

10:41 — четыре БПЛА.

Особенно плотным получился получасовой отрезок с 09:54 по 10:25, когда над областью сбили сначала один, затем три и сразу после этого четыре дрона.

Далее последовала серия одиночных и парных целей: в 11:12 (один), 11:27 (два), 11:54 (один), 12:05 (один).

Самое массированное отражение случилось после обеда: в 15:09 Сергей Собянин опубликовал отчет о восьми уничтоженных беспилотниках.

Затем в 15:44 добавились еще два, в 16:26 отражена атака пяти БПЛА. В 16:59 ПВО сбила еще два дрона. Таким образом, число сбитых беспилотников достигло 50.

Во всех случаях экстренные службы выезжали на места падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Но фоне налета дронов в Москве произошел авиаколлапс. В столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов, часть из них отменена. Некоторые экстренно переносят в другие аэропорты Москвы.