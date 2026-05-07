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Происшествия Беспилотники массово атаковали Москву: сбили уже 50 дронов, в аэропортах коллапс

Беспилотники массово атаковали Москву: сбили уже 50 дронов, в аэропортах коллапс

Рассказываем, что известно на данный момент

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Беспилотники атакуют Москву с самого утра (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU йБеспилотники атакуют Москву с самого утра (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU й

Беспилотники атакуют Москву с самого утра (фото из архива)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU й

С 3 часов ночи 7 мая столичный регион пытаются атаковать беспилотники. Первый БПЛА уничтожили еще затемно. Мэр Москвы Сергей Собянин каждые полтора-два часа выходит со сводкой, а общее число перехваченных воздушных целей, согласно его сообщениям, достигло 50.

Первое сообщение в канале Собянина появилось в 03:07: два БПЛА сбили на подлете к столице. Уже через час, в 04:16, система ПВО отчиталась еще об одном уничтоженном аппарате.

Пик первой волны пришелся на раннее утро. В 05:34 мэр сообщил сразу о пяти сбитых дронах — на тот момент это был максимум. К 07:21 к ним добавились еще три.

К середине утра интенсивность не спадала. С 08:26 по 10:41 система ПВО перехватывала группы беспилотников одну за другой:

  • 08:26 — два БПЛА;

  • 09:29 — три БПЛА;

  • 09:54 — один БПЛА;

  • 10:13 — три БПЛА;

  • 10:25 — четыре БПЛА;

  • 10:41 — четыре БПЛА.

Особенно плотным получился получасовой отрезок с 09:54 по 10:25, когда над областью сбили сначала один, затем три и сразу после этого четыре дрона.

Далее последовала серия одиночных и парных целей: в 11:12 (один), 11:27 (два), 11:54 (один), 12:05 (один).

Самое массированное отражение случилось после обеда: в 15:09 Сергей Собянин опубликовал отчет о восьми уничтоженных беспилотниках.

Затем в 15:44 добавились еще два, в 16:26 отражена атака пяти БПЛА. В 16:59 ПВО сбила еще два дрона. Таким образом, число сбитых беспилотников достигло 50.

Во всех случаях экстренные службы выезжали на места падения обломков. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Но фоне налета дронов в Москве произошел авиаколлапс. В столичных аэропортах задерживаются десятки рейсов, часть из них отменена. Некоторые экстренно переносят в другие аэропорты Москвы.

Самая напряженная обстановка во Внуково: там пассажиры с ночи ожидают вылетов, многим пришлось спать прямо на полу. Читайте о ситуации в материале MSK1.RU.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
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БПЛА Дрон Москва Атака
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Комментарии
11
Гость
7 мая, 21:07
В прошлом году Европа выдала россиянам рекордное количество шенгенских виз. Так что кто-то воюет, а кто-то гостит у врага, убивающего наших солдат. Мы так победим? Меня терзают смутные сомнения.
Гость
7 мая, 20:48
А когда всё-таки закончится оружие и деньги у Запада? Каждый об этом на российском телевидении говорят.
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Гость
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