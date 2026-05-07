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Происшествия Беспилотники массово атакуют Прикамье: один из дронов влетел в промпредприятие

Беспилотники массово атакуют Прикамье: один из дронов влетел в промпредприятие

Собрали главное о случившемся

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В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сегодня по Пермскому краю ударили беспилотники. Один из них влетел в промпредприятие, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своих соцсетях.

«Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — отметил глава региона.

Кроме того, еще несколько беспилотников сбили над территорией города. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Работает оперативный штаб.

По информации очевидцев, один из обломков дрона попал в многоэтажный дом. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Обновлено 12:25 мск: Как сообщает фотокорреспондент 59.RU, прибывшая на место, поврежденный дом оцепили, а жильцов эвакуировали из квартир. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Источник: 59.RUИсточник: 59.RU
Источник: 59.RUИсточник: 59.RU
Источник: 59.RUИсточник: 59.RU
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Источник: 59.RUИсточник: 59.RU

Людям рекомендуют спрятаться в укрытие при звуках сирен. Укрытием считаются подвалы и цокольные этажи домов и капитальных строений, подземные переходы и парковки, первые этажи подъездов многоквартирных жилых домов.

В Перми не работает аэропорт 07:49 мск. Там введен план «Ковер», сообщает Росавиация.

Всё, что известно о случившемся, наши коллеги из 59.RU собирают в онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Атака беспилотника Прикамье Аэропорт Ковер
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Комментарии
2
Гость
7 мая, 20:41
Нет. Ядерный гриб на Оболони, причем ночью, причем без всяких предупреждений, крайне необходим!
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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7 мая, 12:38
Всё по плану и не иначе.
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Гость
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