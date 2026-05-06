НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

2 м/c,

южн.

 754мм 82%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,61
EUR 95,29
Тур Кубка Гагарина
Как купить идеальную квартиру
Зачем поезд распылил химию
Массовый мор рыбы
Школьный квест для родителей
Жизнь в бараке
Новый игрок «Локомотива»
Ярославский студент на популярном шоу
Дети пострадали при атаке БПЛА
Происшествия Атаки БПЛА Дроны ударили по Крыму, погибли люди: перемирие не состоялось

Дроны ударили по Крыму, погибли люди: перемирие не состоялось

Собрали актуальную информацию об ударах беспилотников

5 364
Семьям погибших во время атаки дронов пообещали оказать поддержу | Источник: Роман Данилкин / 63.RUСемьям погибших во время атаки дронов пообещали оказать поддержу | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Семьям погибших во время атаки дронов пообещали оказать поддержу

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники атаковали Крым. Несколько человек погибли в Джанкое, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Рассказываем о ситуации и всех последствиях ударов.

Джанкой — город на севере Крыма, находится в 60 км от моря. Он выполняет ключевую роль железнодорожного узла и транспортных «ворот» полуострова.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что семьям окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на личный контроль ситуацию в городе, передает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, в Севастополе сбили четыре дрона в районе Верхнесадового и Северной стороны. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил губернатор Сергей Развозжаев. 

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. С 21:00 до 07:00 (мск) дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской областями, над территорией Московского региона, а также Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Атака на Крым произошла, когда должен был действовать «режим тишины», который объявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ночь с 5 на 6 мая. Россия же должна прекратить огонь 8 и 9 мая. Однако если Украина не присоединится к данному решению, в Минобороны пообещали нанести ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Атака беспилотника Погибший Крым
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
35
Гость
10 мая, 21:05
В каждом городе есть погибшие,невинные люди.
Гость
6 мая, 13:02
Движется прямо в сторону Бога.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Колобок-колобок, я тебя боюсь! Ради чего отложили прокат «Человека-паука» — отзыв о фильме про «человека-булку»
Надежда Губарь
Мнение
«Никого нельзя победить». О чем главный блокбастер этого года, который бьет рекорды в прокате: честный отзыв на «Одиссею» Нолана
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем