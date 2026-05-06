Дроны ударили по Крыму, погибли люди: перемирие не состоялось

Семьям погибших во время атаки дронов пообещали оказать поддержу Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники атаковали Крым. Несколько человек погибли в Джанкое, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Рассказываем о ситуации и всех последствиях ударов.

Джанкой — город на севере Крыма, находится в 60 км от моря. Он выполняет ключевую роль железнодорожного узла и транспортных «ворот» полуострова.

«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения — пять человек погибли. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования их родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.

Он пообещал, что семьям окажут всю необходимую помощь и поддержку. Прокурор Крыма Олег Камшилов взял на личный контроль ситуацию в городе, передает пресс-служба ведомства.

Помимо этого, в Севастополе сбили четыре дрона в районе Верхнесадового и Северной стороны. Никакие гражданские объекты в городе не пострадали, уточнил губернатор Сергей Развозжаев.

Всего за ночь силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над территорией России, сообщили в Минобороны РФ. С 21:00 до 07:00 (мск) дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской областями, над территорией Московского региона, а также Республикой Крым и над акваторией Черного моря.