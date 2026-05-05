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Происшествия Просто мистика: рэпер Navai разбился в Москве после смертельного ДТП с героиней его клипа

Просто мистика: рэпер Navai разбился в Москве после смертельного ДТП с героиней его клипа

Жесткая авария случилась в центре столицы

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Черный Ferrari рэпера застрял на тротуаре | Источник: Рифмы и Панчи / TelegramЧерный Ferrari рэпера застрял на тротуаре | Источник: Рифмы и Панчи / Telegram

Черный Ferrari рэпера застрял на тротуаре

Источник:

Рифмы и Панчи / Telegram

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Он на черном Ferrari без госномеров не справился с управлением на Зубовском бульваре. Автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в дерево и застрял на тротуаре.

На первых кадрах с места аварии видно, что автомобиль получил сильные повреждения: из машины вытекли технические жидкости, сработали подушки безопасности, разбит передний бампер, деформирована боковая панель, оторвано левое заднее колесо. Вокруг автомобиля разбросаны обломки кузова, стекла и деталей подвески.

Источник:

Рифмы и Панчи / Telegram

По предварительным данным, пострадавших нет — ни среди пассажиров, ни среди прохожих, уточнило ТАСС. Рэпер заявил Telegram-каналу SHOT, что «не гнал, а ехал где-то 60–65 км/ч». Он признался, что машину ему не жалко, и главное, что все живы.

Как пишут «Известия», спорткар был без регистрационных знаков. На место уже прибыли оперативные службы.

Сегодня в Москве на Большой Дорогомиловской улице мотоциклист насмерть сбил девушку. Погибшей оказалась актриса Ксения Добромилова. Она снялась в клипе HammAli & Navai «Девочка-война». В 2023 году она уже попадала в ДТП на своем мотоцикле. Мать очевидицы трагедии рассказала MSK1.RU, что происходило в центре столицы, когда актрису сбил мотоциклист.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Авария ДТП Мотоцикл Ferrari
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Комментарии
14
Гость
6 мая, 21:49
Любит летать пусть покупает самолет
Гость
6 мая, 08:48
ну тут точно надо серьёзно наказать, 3000 р штрафа и 2 месяца запрет управлять транспортным средством, ну пока новое не купит братишка
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Гость
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