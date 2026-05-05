Просто мистика: рэпер Navai разбился в Москве после смертельного ДТП с героиней его клипа

Черный Ferrari рэпера застрял на тротуаре Источник: Рифмы и Панчи / Telegram

Рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в серьезное ДТП в центре Москвы. Он на черном Ferrari без госномеров не справился с управлением на Зубовском бульваре. Автомобиль вылетел с проезжей части, врезался в дерево и застрял на тротуаре.

На первых кадрах с места аварии видно, что автомобиль получил сильные повреждения: из машины вытекли технические жидкости, сработали подушки безопасности, разбит передний бампер, деформирована боковая панель, оторвано левое заднее колесо. Вокруг автомобиля разбросаны обломки кузова, стекла и деталей подвески.

Источник: Рифмы и Панчи / Telegram

По предварительным данным, пострадавших нет — ни среди пассажиров, ни среди прохожих, уточнило ТАСС. Рэпер заявил Telegram-каналу SHOT, что «не гнал, а ехал где-то 60–65 км/ч». Он признался, что машину ему не жалко, и главное, что все живы.

Как пишут «Известия», спорткар был без регистрационных знаков. На место уже прибыли оперативные службы.