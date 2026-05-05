«Никакой новостью он не является». Хана ли нам от хантавируса?

Фото из архива Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Последние сутки в Сети обсуждается хантавирус, от которого, предположительно, могли погибнуть пассажиры, находящиеся на борту лайнера в Атлантике. Кто-то ничего раньше не слышал про этот вирус, а кто-то давно в курсе о нем. «Фонтанка» собрала, что известно на данный момент о хантавирусе.

Что произошло?

Как передавало AFP со ссылкой на представителя ВОЗ, минимум три человека скончались, предположительно, из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в водах Атлантики. Это пожилые супруги из Нидерландов. Третий — гражданин Германии.

Представители ВОЗ считают, что волноваться не о чем и рисков распространения хантавируса нет. Глава европейского офиса организации Ханс Клюге заявил, что хантавирусные инфекции обычно передаются при контакте с экскрементами инфицированных грызунов, их мочой или слюной.

«Хотя в некоторых случаях заболевание протекает тяжело, оно нелегко передается от человека к человеку. Риск для населения в целом остается низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки», — уточнил представитель ВОЗ (цитата по РИА Новости).

Информагентство со ссылкой на данные от компании Oceanwide Expeditions, владеющей лайнером, сообщает, что среди членов экипажа есть россиянин.

По обновленным данным, на борту находились 149 человек, из которых 88 — пассажиры.

В релизе от Oceanwide Expeditions говорится, что двое из трех умерших — граждане Нидерландов, еще один — из Германии. Помимо этого 27 апреля еще один пассажир заболел и был доставлен в ЮАР. Сейчас он находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное. У него выявлена разновидность хантавируса, уточняется в сообщении компании.

Что такое хантавирус, какие у него симптомы и чем лечить?

По данным из открытых источников, хантавирусная инфекция — это вирусное заболевание, которое передается от грызунов к человеку. Существуют более 50 видов хантавирусов. При заболевании могут поражаться легкие и почки.

Уровень смертности от хантавирусных инфекций (в зависимости от формы) составляет от менее 1 до 15% в Азии и Европе и до 50% в Северной и Южной Америке. В организации уточняют, что случаи заболевания «относительно редки». По оценкам, во всем мире ежегодно регистрируется от 10 000 до более 100 000 случаев заражения, причем наибольшая нагрузка приходится на Азию и Европу, следует из данных ВОЗ.

«Передача хантавирусов человеку происходит при контакте с загрязненной мочой, экскрементами или слюной инфицированных грызунов. Заражение также может произойти, хотя и реже, через укусы грызунов. Деятельность, связанная с контактом с грызунами, такая как уборка закрытых или плохо вентилируемых помещений, сельское хозяйство, лесозаготовительные работы и сон в жилищах, кишащих грызунами, повышают риск заражения», — поясняют в ВОЗ.

Симптомы хантавируса похожи на симптомы гриппа:

внезапная лихорадка;

головная боль;

боль в мышцах;

боли в животе;

диарея, рвота.

Хантавирусы могут поражать легкие, вызывая хантавирусный легочный синдром, или же почки, вызывая ГЛПС — геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Легочный синдром характеризуются кашлем, одышкой, снижением артериального давления и покраснением слизистой оболочки глаза.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может протекать легко, и тогда больной его даже не заметит. Более тяжелая форма может начинаться с вышеуказанных симптомов, похожих на грипп. Дальше возможно развитие относительной брадикардии и гипотонии. В некоторых случаях наблюдаются носовое кровотечение, желудочно-кишечные кровотечения и гематурия.

В Северной и Южной Америке распространен хантавирусный кардиопульмональный синдром — быстро прогрессирующее заболевание, поражающее легкие и сердце.

Хантавирусную инфекцию обычно выявляют через анализ крови.

Чем лечат хантавирус?

В основном лечение при хантавирусной инфекции поддерживающее;

при легочном синдроме может потребоваться искусственная вентиляция легких, пристальный контроль за показателями и сосудосуживающие препараты;

при геморрагической лихорадке с почечным синдромом пациенту могут быть назначены диализ и противовирусные препараты.

Что говорят эксперты?

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в разговоре с «Фонтанкой» 4 мая рассказал о хантавирусе и о том, стоит ли его бояться.

«Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, которые относятся к семейству Hantaviridae (хантавирусов). Биологическая особенность этих вирусов заключается в том, что у них геном разделен на три кусочка (сегмента), а у подавляющего большинства вирусов одна нить генома. Вирус гриппа тоже имеет сегментированный геном», — сказал Альтштейн.

Как уточнил эксперт, вирус заражает мелких грызунов. Для них самих он никакой опасности не несет. Невидимые частицы, которые появляются в воздухе от высохших продуктов жизнедеятельности грызунов, могут попасть в организм человека, и тогда он заражается этим вирусом.

Никакой новостью хантавирус не является. Хантавирусы есть по всему миру, в России тоже. Каждый год несколько тысяч человек заражаются этой инфекцией. Как правило, летальность не очень высокая. Анатолий Альтштейн профессор

Вирусолог отметил, что при геморрагической лихорадке с почечным синдромом наблюдается высокая температура. Также возможно появление кровоизлияний — сначала на нёбе, а потом на теле.

Инкубационный период хантавируса — 2–3 недели.

«Интересно, что этот корабль (лайнер MV Hondius. — Прим. ред.) был в пути уже около трех недель, когда возникли случаи заболевания. Однако нет стопроцентной вероятности того, что это работа хантавируса. У одного человека действительно его обнаружили», — уточнил Альтштейн.

Может ли хантавирус быть опасным для людей как эпидемия?

«Пока [основываясь] на том, что мы знаем о биологии вируса, это невозможно. Хантавирусы практически не передаются от человека к человеку. Вот так, как пожар, эта болезнь не идет», — подчеркнул профессор.

Он уточнил, что обычно вспышки хантавируса бывают в сельской местности, где люди контактируют с мелкими грызунами.

Само название вируса для людей, наверно, страшноватое, но мы давно уже с этим хантавирусом живем. Ничего страшного, кроме вспышек, нет. Анатолий Альтштейн профессор

Справка: Название «хантавирус» имеет географическое происхождение. Оно произошло от названия реки Хантан (Hantan) в Южной Корее. Впервые вирус Хантан был обнаружен в 1976–1978 годах ученым из Южной Кореи Ли Хо Вангом.

Исследователь обнаружил возбудителя у полевых мышей в районе реки Хантан, где во время Корейской войны (1950–1953) тысячи солдат страдали от загадочной геморрагической лихорадки.

Изначально вирус называли «вирус Хантаан» (Hantaan virus), но позже это название легло в основу наименования целого рода вирусов — Orthohantavirus.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в разговоре с «Фонтанкой» рассказал, что существует до 50 видов хантавирусов. Они являются возбудителями достаточно серьезных заболеваний — в тяжелом варианте это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом или хантавирусный легочный синдром.

Есть ли угроза для жителей России?

Эксперт подчеркнул, что от человека к человеку хантавирусы не передаются, поэтому вспышки бывают ограниченными и локальными.

Вероятность возникновения хантавирусной эпидемии в любом городе РФ следует признать очень малой. На Дальнем Востоке и в других регионах России есть свои эндемичные хантавирусы, каждый год регистрируется достаточно много случаев заболевания, но до сих пор больших вспышек в городах не было. Алексей Аграновский профессор

Он уточнил, что жителям Петербурга беспокоиться не следует.

Что говорят в Роспотребнадзоре?

В ведомстве 4 мая сообщили, что держат на контроле ситуацию, произошедшую на круизном лайнере в Атлантике.

«Роспотребнадзор на системной основе проводит мониторинг эпидемиологической ситуации в зарубежных странах и в целях недопущения завоза опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска в усиленном режиме осуществляет санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС „Периметр“ для оценки и минимизации рисков. В России в наличии имеются тест-системы на хантавирус. Вакцины от хантавируса нет», — подчеркнули в ведомстве.