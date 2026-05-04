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Происшествия Атаки БПЛА «Ходуном потолок начал ходить». Очевидцы — о моменте прилета БПЛА в жилой дом в Москве

«Ходуном потолок начал ходить». Очевидцы — о моменте прилета БПЛА в жилой дом в Москве

Соседи испугались не только шума, но и сигнализации

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«Ходуном потолок начал ходить». Очевидцы — о моменте прилета БПЛА в жилой дом в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU«Ходуном потолок начал ходить». Очевидцы — о моменте прилета БПЛА в жилой дом в Москве | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU
Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Москве жители дома на Мосфильмовской, 8, и соседних зданий до сих пор не могут прийти в себя после ночного происшествия. Беспилотник влетел в элитную высотку около половины первого ночи. Очевидцы поделились с MSK1.RU подробностями прилета БПЛА.

Яна живет на 41-м этаже того самого дома, куда пришелся удар. Она признаётся, что сначала ничего не поняла, просто услышала глухой звук.

«Я подумала, что-то не то, но ничего страшного не ощутила. У меня вообще было ощущение, что это не в нашем доме, а просто ударная волна чуть-чуть к нам пришла», — рассказывает она.

А потом сработала пожарная сигнализация — она гудела настойчиво и громко. Яна собрала собак и вышла на лестницу. Там к ней присоединилась девушка с этажа пониже, у которой, по словам Яны, «ходуном потолок начал ходить». Потом на лестнице к ним присоединились другие жильцы, и все вместе они спустились на улицу.

Сейчас в дом никого не пускают, всё оцеплено. Жителям предложили автобусы для временного размещения.

«Конечно, хотелось бы в отель, а не в автобус», — шутит Яна. Она с собаками решила не идти в автобус, а подождать на улице.

Эвакуировавшиеся из дома могут подождать в автобусе. Пока в квартиры их не пускают | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЭвакуировавшиеся из дома могут подождать в автобусе. Пока в квартиры их не пускают | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Эвакуировавшиеся из дома могут подождать в автобусе. Пока в квартиры их не пускают

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Другие жильцы дома подтвердили: они отреагировали не столько на глухой удар, сколько на сигнализацию в доме.

«Очень глухой звук был — бух, и всё. Никакого дыма и пожара не видели. Сработала сигнализация настойчиво», — высказался жилец дома на Мосфильмовской.

Тем временем жители соседних домов ощутили удар в полной мере. Как рассказал житель близкого к многоэтажке дома Али, сначала ему показалось, что мимо проехал мотоцикл — он услышал эхо. А потом увидел вспышку и дым.

«Вы бы слышали этот звук в моменте», — говорит Али.

Мужчина сразу понял, что это не газ и не что-то бытовое: гул был характерный, а следом — взрыв и огонь. Когда он прибежал к месту, людей на улице почти не было. Первыми подъехали полиция и ДПС, затем пожарные, потом МЧС и телевидение.

«Вот стоим уже час-полтора, — рассказывает Али. — У нас в доме повреждений нет, стёкла целы, но домой пока не пускают».

По данным мэра столицы, в результате ночного попадания БПЛА в жилой дом на Мосфильмовской никто не пострадал. На месте работают оперативные службы города. Всю информацию о происходящем собираем в режиме реального времени.

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Анастасия ХаритоноваАнастасия Харитонова
Анастасия Харитонова
Корреспондент MSK1.RU
Игорь МещаневИгорь Мещанев
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Атака БПЛА Улица Мосфильмовская
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Комментарии
15
Гость
4 мая, 18:18
Когда мы перестанем спрашивать и начнем действовать
Гость
4 мая, 14:52
Вот везде пишут куда попали и улицу, и номер дома. И только в Ярославле замалчивают.
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Гость
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