Дроны били по домам и машинам: ночную атаку беспилотников пережили не все

За ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Почти 120 беспилотников сбили над регионами в ночь на 4 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. К сожалению, без жертв и последствий не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в одном материале.

Два человека погибли в результате удара дрона в селе Нечаевка Белгородской области. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала супружеская пара и их сын. Женщина выжила.

«У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали необходимую помощь», — рассказал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Еще один дрон ударил по легковой машине, она загорелась. В результате чего пострадала девушка и молодой человек. Оба пострадавших госпитализированы. У девушки открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча. Медики отмечают, что сейчас она в тяжелом состоянии.

Последствия атаки ВСУ 3 мая на поселок Октябрьской Белгородской области. В этом доме чудом никто не пострадал Источник: Вячеслав Гладков / Max.ru

Дронами-камикадзе был атакован поселок Сенчуры Суземского района Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, водителя ранило из-за прилета беспилотника на его автомобиль.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден грузовой автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.

Беспилотник влетел в жилой дом в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Очевидцы отмечают, что в результате налета поврежден фасад здания, в нескольких квартирах выбило стекла.

Обломки конструкций упали на придомовую территорию.

Осколки и обломки Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сейчас местность убирают Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дежурит и скорая помощь Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения полетов. К утру сняли их только во втором. Всё, что известно об атаке на столицу, наши коллеги из MSK1.RU собирают в онлайн-репортаже.

В Ростовской области дроны атаковали шесть районов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Угрозу атаки беспилотников ночью объявили над территорией Саратовской области. Сообщение об этом от РСЧС пришло абонентам «Билайна» в 00:26.

В регионе ввели ограничения на полеты в аэропорту Гагарин. По данным Росавиации, вместе с саратовским аэропортом был закрыт и пензенский. Также закрыли ульяновскую Баратаевку и самарский Курумоч.