НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

2 м/c,

сев.

 753мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,17
EUR 94,84
Съемки фильма
Где помогают вернуть здоровье
Трое разбились на трассе
Летние вирусы
Где поймать настоящее лето
Иностранец переехал в Ярославль
Афиша на выходные
Ремонт на Кирова
Очереди на АЗС
Происшествия Дроны били по домам и машинам: ночную атаку беспилотников пережили не все

Дроны били по домам и машинам: ночную атаку беспилотников пережили не все

Собрали всё, что известно об ударах

9 435
За ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЗа ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

За ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Почти 120 беспилотников сбили над регионами в ночь на 4 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. К сожалению, без жертв и последствий не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в одном материале.

Два человека погибли в результате удара дрона в селе Нечаевка Белгородской области. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала супружеская пара и их сын. Женщина выжила.

«У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали необходимую помощь», — рассказал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибших.

Еще один дрон ударил по легковой машине, она загорелась. В результате чего пострадала девушка и молодой человек. Оба пострадавших госпитализированы. У девушки открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча. Медики отмечают, что сейчас она в тяжелом состоянии.

Последствия атаки ВСУ 3 мая на поселок Октябрьской Белгородской области. В этом доме чудом никто не пострадал | Источник: Вячеслав Гладков / Max.ruПоследствия атаки ВСУ 3 мая на поселок Октябрьской Белгородской области. В этом доме чудом никто не пострадал | Источник: Вячеслав Гладков / Max.ru

Последствия атаки ВСУ 3 мая на поселок Октябрьской Белгородской области. В этом доме чудом никто не пострадал

Источник:

Вячеслав Гладков / Max.ru

Дронами-камикадзе был атакован поселок Сенчуры Суземского района Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, водителя ранило из-за прилета беспилотника на его автомобиль.

«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден грузовой автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.

Беспилотник влетел в жилой дом в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.

Очевидцы отмечают, что в результате налета поврежден фасад здания, в нескольких квартирах выбило стекла.

Обломки конструкций упали на придомовую территорию.

Осколки и обломки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUОсколки и обломки | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Осколки и обломки

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сейчас местность убирают | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUСейчас местность убирают | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Сейчас местность убирают

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дежурит и скорая помощь | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUДежурит и скорая помощь | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дежурит и скорая помощь

Источник:

Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения полетов. К утру сняли их только во втором. Всё, что известно об атаке на столицу, наши коллеги из MSK1.RU собирают в онлайн-репортаже.

В Ростовской области дроны атаковали шесть районов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

Угрозу атаки беспилотников ночью объявили над территорией Саратовской области. Сообщение об этом от РСЧС пришло абонентам «Билайна» в 00:26.

В регионе ввели ограничения на полеты в аэропорту Гагарин. По данным Росавиации, вместе с саратовским аэропортом был закрыт и пензенский. Также закрыли ульяновскую Баратаевку и самарский Курумоч.

В настоящее время режим беспилотной опасности сохраняется в Свердловской и Челябинской области. По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Гибель Атака Росавиация Аэропорт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Гость
4 мая, 14:26
Да не бьют они по домам и машинам. Не пишете глупости то хоть... Они если сбитые то могут конечно упасть и на дома и на машины. Но это же совсем другая история...
Гость
4 мая, 12:01
В Москве на Мосфильмовской улице сильно пострадали три квартиры. Но сурово брови мы нахмурим.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Покупаешь кота в мешке»: предприниматель рассказала, как на самом деле устроен бизнес со складами дешевых товаров
Наталья Шорохова
Открыла кофейную точку на деньги соцразвития
Мнение
Наследие, которое чудом не развалилось: транспортный эксперт разнес миф о «вечных» советских дорогах
Олег Арефьев
Блогер, предприниматель, владелец в транспортном бизнесе
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Нет некрасивых городов, есть недофинансированные». Путешественники проехали 2000 километров по Уралу на машине — стоило ли оно того
Екатерина Литкевич
Рекомендуем