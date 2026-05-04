Дроны били по домам и машинам: ночную атаку беспилотников пережили не все

Почти 120 беспилотников сбили над регионами в ночь на 4 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ. К сожалению, без жертв и последствий не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, собрали в одном материале.
Два человека погибли в результате удара дрона в селе Нечаевка Белгородской области. О трагедии в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его информации, беспилотник атаковал гражданский автомобиль, в котором ехала супружеская пара и их сын. Женщина выжила.
«У женщины баротравма и минно-взрывная травма. В городской больнице № 2 Белгорода ей оказали необходимую помощь», — рассказал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Еще один дрон ударил по легковой машине, она загорелась. В результате чего пострадала девушка и молодой человек. Оба пострадавших госпитализированы. У девушки открытая черепно-мозговая травма, открытые переломы ног и плеча. Медики отмечают, что сейчас она в тяжелом состоянии.
Дронами-камикадзе был атакован поселок Сенчуры Суземского района Брянской области. По информации губернатора Александра Богомаза, водителя ранило из-за прилета беспилотника на его автомобиль.
«Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден грузовой автомобиль. Работают оперативные и экстренные службы», — сообщил глава региона.
Беспилотник влетел в жилой дом в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», — написал мэр столицы в своем Telegram-канале.
Очевидцы отмечают, что в результате налета поврежден фасад здания, в нескольких квартирах выбило стекла.
Обломки конструкций упали на придомовую территорию.
В аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения полетов. К утру сняли их только во втором. Всё, что известно об атаке на столицу, наши коллеги из MSK1.RU собирают в онлайн-репортаже.
В Ростовской области дроны атаковали шесть районов. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что атаке подверглись Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Угрозу атаки беспилотников ночью объявили над территорией Саратовской области. Сообщение об этом от РСЧС пришло абонентам «Билайна» в 00:26.
В регионе ввели ограничения на полеты в аэропорту Гагарин. По данным Росавиации, вместе с саратовским аэропортом был закрыт и пензенский. Также закрыли ульяновскую Баратаевку и самарский Курумоч.
В настоящее время режим беспилотной опасности сохраняется в Свердловской и Челябинской области. По информации Минобороны РФ, за ночь силы ПВО над регионами сбили 117 беспилотников самолетного типа. Дроны уничтожили над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областями и Московским регионом.