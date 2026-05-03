«Вылечили, но умерла»: мама двоих детей попала в больницу с ангиной и скончалась — ее сестра уже год ищет истинную причину смерти

43-летняя Ольга Малютина год назад скончалась в Балахнинской ЦРБ Источник: Раиса Паршкова

Раиса Паршкова из Нижегородской области уже целый год пытается добиться справедливости. Весной 2025 года ее сестра, 43-летняя Ольга Малютина, попала в Балахнинскую ЦРБ с ангиной. Через несколько дней у нее остановилось сердце. Экспертиза в рамках расследования уголовного дела оказалась противоречивой и показала, что врачи непричастны к гибели пациентки. Однако в документах Раиса так и не нашла для себя ответ, от чего именно скончалась ее сестра. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Подробности — в материале NN.RU.

«Умерла в день рождения мамы»

Трагедия в семье Раисы произошла в мае прошлого года. Она осталась без сестры, а двое детей — без мамы. Сейчас сыну Ольги 8 лет, а дочери — 19. Роковым поворотом в судьбе Ольги Малютиной стало 4 мая, когда она попала в Балахнинскую ЦРБ с обычной, казалось бы, ангиной. Пациентку лечили от инфекционного заболевания, а позже установили, что причиной резкого ухудшения здоровья Ольги стал сахарный диабет, рассказала NN.RU Раиса.

По словам нашей собеседницы, сразу после поступления в больницу у Ольги взяли анализы. Сахар был на уровне около 23 ммоль/л — это критически высокое значение. При этом, как утверждает Раиса, врач сказал, что перенаправление в реанимацию не требуется. Туда Ольга попала только на следующий день, утром 5 мая. Поскольку в это время как раз были майские праздники, профильный специалист находился на месте только пару дней.

«Диагноз поставили лишь после еще большего ухудшения ее состояния. При этом проводившаяся ей лекарственная терапия была неполной и, по сути, носила бессистемный характер весь период лечения. Названное привело к затяжному течению диабетического кетоацидоза и гипогликемии, а также к возникновению тяжелой гипокалиемии, приводящей к аритмиям», — рассказывает Раиса.

Умерла Ольга в реанимации 12 мая, в день рождения своей мамы. Сердце остановилось — полчаса женщину пытались вернуть к жизни, но безуспешно.

«Критических нарушений нет»

После трагедии областной следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Сейчас расследование дела продлили. В рамках него уже провели одну комплексную экспертизу, которая вызывает у Раисы сомнения.

Раиса рассказала, что было указано в экспертизе по установлению причин смерти Ольги Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

«Экспертиза была проведена в учреждении, подведомственном Минздраву Нижегородской области. То есть тому же ведомству, в которое входит лечебное учреждение, действиям или бездействиям врачей которого давалась экспертная оценка. Нижегородские эксперты не установили наличие прямой причинной связи между нарушениями своих коллег-медиков и смертью моей сестры», — добавила Раиса.

По ее словам, согласно выводам судебно-медицинских экспертов причиной смерти назвали декомпенсированный сахарный диабет первого типа, осложнившийся кетоацидозом. Это опасное состояние, вызванное критической нехваткой инсулина, что приводит к повышению уровня кетоновых тел (продуктов распада жиров) и закислению крови.

«Однако указанные выводы фактически противоречат изложенным в этом же заключении выводам экспертов-клиницистов, согласно которым, по итогам лечения тяжелый кетоацидоз был устранен, гипергликемия купирована. В результате чего тогда 12.05.2025 у моей сестры произошла остановка сердца и смерть? Проще говоря, в экспертизе сказано, что критических нарушений нет, потому что пациентку вылечили, от чего, видимо, она благополучно и умерла», — говорит Раиса.

Расхождения в экспертизе

Сейчас Раиса хочет получить внятный ответ о причинах смерти своей сестры, которого, как она считает, пока нет. Ей даже удалось добиться проведения повторной экспертизы — она надеется, что в этот раз ее проведут в другом регионе России, чтобы специалисты никак не были связаны с местными ЦРБ и Минздравом.

Сама Раиса считает, что Ольга умерла из-за гипокалиемии. В своем обосновании о необходимости проведения повторной экспертизы она указала: в заключении внештатный эксперт Росздравнадзора отметил частое возникновение летальных исходов у пациентов с гипокалиемией. В группу риска по ним как раз включены диабетики, которые принимают препараты, снижающие уровень калия в крови.

Раиса хочет получить внятный ответ о причинах смерти своей сестры Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

На момент поступления в больницу показатель калия в крови у Ольги был 5,26 ммоль/л. Во время нахождения в ЦРБ он доходил до 1,82 ммоль/л. При этом нижней границей нормы калия в крови считается 3,5 ммоль/л. Раиса отмечает, что это, во-первых, говорит о том, что гипокалиемия у ее сестры развилась уже в больнице на фоне приема снижающих уровень калия препаратов. Во-вторых, об отсутствии ежедневного контроля уровня калия и его коррекции до нормы.

«В специальной литературе по кардиологии указано, что при уровне калия ниже 4,0 ммоль/л рекомендуется снятие и оценка ЭКГ, между тем ЭКГ снимали лишь 04.05.2025, то есть в период до развития гипокалиемии.

В заключении комплексной экспертизы эндокринолог в качестве нарушений оказания медицинской помощи отметил невыполнение необходимой частоты контроля уровня калия, отсутствие введения препаратов калия в первые сутки лечения, недостаточность доз калия в дальнейшем при выраженной гипокалиемии. Подчеркнуто, что по итогам лечения тяжелые электролитные нарушения не были устранены», — говорит Раиса.

СК продолжает расследовать дело по факту гибели Ольги Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Больницу уже проверяли — к чему это привело

После смерти Ольги и еще до проведения судебной экспертизы в Балахнинской ЦРБ прошла проверка Росздравнадзора. Через суд инспекторы привлекли медучреждение к административной ответственности «за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии) (ст. 19.20 ч. 3. КоАП РФ)». Часть третья означает, что в работе больницы нашли грубые нарушения.

Как рассказала Раиса, причиной судебного разбирательства стало в том числе то, что реаниматолог не проходил повышение квалификации на протяжении семи лет. Хотя по регламенту Минздрава он обязан это делать каждые пять лет.