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Происшествия «Беги!» В Ярославской области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя. Видео

«Беги!» В Ярославской области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя. Видео

Автомобилист сел за руль без прав

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В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав | Источник: УМВД России по Ярославской области / maxВ Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав | Источник: УМВД России по Ярославской области / max

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав

Источник:

УМВД России по Ярославской области / max

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону, все случилось 29 апреля в селе Улейма Угличского округа.

Сперва водитель на «десятке» проигнорировал просьбу полицейских остановиться, а потом и вовсе дал по газам, попытавшись скрыться.

«Останавливаемся, говорю», — предупреждает полицейский по громкоговорителю.

Затем сотрудники ГАИ сперва выстрелили в воздух, а следом — по колесам.

«Беги! Беги!» — указывает один сотрудник другому.

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя

Источник:

УМВД России по Ярославской области / max

В итоге гонщика удалось настигнуть в селе Нефедьево.

«Водителем оказался 33-летний гражданин одной из постсоветских республик, находившийся в состоянии опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами. При этом установлено, что у мужчины истек срок законного пребывания на территории Российской Федерации», — прокомментировали в полиции.

Нарушитель получил целую пачку административных протоколов. За игнорирование требования полицейского остановиться грозит штраф от семи до десяти тысяч рублей; за управление транспортом водителем в состоянии опьянения и не имеющим прав — административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф до 45 тысяч рублей; за выезд на встречку — штраф 7,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортом от четырех до шести месяцев.

«Водитель задержан, после отбытия административного ареста правонарушитель будет привлечен к ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ с последующим выдворением за пределы Российской Федерации», — прокомментировали в полиции.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Погоня Задержание водителя Штраф ГИБДД Угличский район
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Комментарии
10
Гость
2 мая, 09:05
Почему его сразу не задержали на 15 суток, а отпустили? В городе грязь - пусть бы бесплатно отрабатывал.
Гость
1 мая, 21:02
Гнать без права вернуться, достали эти приезжие всех
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