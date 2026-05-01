«Беги!» В Ярославской области полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя. Видео

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав Источник: УМВД России по Ярославской области / max

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя без прав. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону, все случилось 29 апреля в селе Улейма Угличского округа.

Сперва водитель на «десятке» проигнорировал просьбу полицейских остановиться, а потом и вовсе дал по газам, попытавшись скрыться.

«Останавливаемся, говорю», — предупреждает полицейский по громкоговорителю.

Затем сотрудники ГАИ сперва выстрелили в воздух, а следом — по колесам.

«Беги! Беги!» — указывает один сотрудник другому.

В Ярославской области со стрельбой задержали пьяного водителя Источник: УМВД России по Ярославской области / max

В итоге гонщика удалось настигнуть в селе Нефедьево.

«Водителем оказался 33-летний гражданин одной из постсоветских республик, находившийся в состоянии опьянения и не имеющий права управления транспортными средствами. При этом установлено, что у мужчины истек срок законного пребывания на территории Российской Федерации», — прокомментировали в полиции.

Нарушитель получил целую пачку административных протоколов. За игнорирование требования полицейского остановиться грозит штраф от семи до десяти тысяч рублей; за управление транспортом водителем в состоянии опьянения и не имеющим прав — административный арест от десяти до пятнадцати суток или штраф до 45 тысяч рублей; за выезд на встречку — штраф 7,5 тысячи рублей или лишение права управления транспортом от четырех до шести месяцев.