«Та каша, которая осталась». Останки миллиардеров, погибших на подлодке «Титан», смогли достать

Фото подлодки, которая стала могилой для пятерых человек Источник: Becky Kagan Schott / OceanGate Expeditions

В 2023 году мир облетела новость о гибели батискафа «Титан». Компания из пяти человек (в которой были долларовые миллиардеры) решила погрузиться к «Титанику» на небольшой подводной лодке. Однако батискаф сжало на глубине, и все люди внутри погибли.

Спустя почти 3 года стало известно, что останки погибших смогли достать. MSK1.RU cобрал новости об этой истории.

Возвращение тел

О возвращении тел с глубины рассказала Кристин Давуд, которая потеряла в трагедии мужа и 19-летнего сына. По ее словам, останки были возвращены ей в виде «каши» в крошечных «коробках из-под обуви».

«Мы не получали тела девять месяцев», — рассказала она изданию Guardian.

Ее мужа звали Шахзада, а сына — Сулейман. Вместе Давуды — члены одной из самых богатых семей Пакистана, Шахзада был известным бизнесменом.

Кристин Давуд рассказала о гибели близких Источник: BBC

«Ну, когда я говорю „тела“, я имею в виду ту кашу, которая осталась. Они пришли в двух маленьких коробках, похожих на коробки из-под обуви», — призналась безутешная вдова.

Кристин должна была находиться на борту батискафа сама. Однако она в последнюю минуту уступила свое место сыну — тот хотел собрать на глубине кубик Рубика. Теперь Давуд рассказала, что так называемая «каша» — это всё, что следователи смогли собрать со дна моря. Останки разных людей разделили с помощью ДНК-тестирования.

Погибшие отец и сын Источник: DAWOOD HERCULES CORPORATION/AFP

«У них есть большая куча, которую они не могут разделить, вся смешанная ДНК, и они спросили, не хочу ли я тоже немного этого. Но я сказала нет, только то, о чем вы точно знаете, что это Сулейман и Шахзада», — призналась Кристин.

Следователи установили по обломкам, что произошло «катастрофическое обрушение». Подлодку сжало чрезвычайно быстро. Люди внутри вряд ли успели хоть что-то осознать. Это знание принесло Кристин облегчение.

«Моя первая мысль была: „Слава Богу“. Когда они сказали „катастрофическое“, я поняла, что Шахзада и Сулейман даже не знали об этом. В один момент они были там, а в следующий — их уже не было. Знание того, что они не страдали, было очень важно. Их больше нет, но то, как именно они ушли, каким-то образом облегчает боль», — призналась Кристин.

Подробности трагедии — в одном видео Источник: Городские порталы

Что случилось?

Напомним, в понедельник, 19 июня 2023 года, в Атлантическом океане пропал батискаф «Титан», который отправился исследовать обломки «Титаника». Подводный аппарат компании OceanGate перестал выходить на связь примерно через 1 час 45 минут после погружения.

На борту были пять человек — два члена экипажа и три пассажира. Судно искали около четырех суток, пока 22 июня, не были обнаружены обломки батискафа.

Позднее компания OceanGate признала экипаж батискафа погибшим, а в Береговой охране США заявили, что судно взорвалось от сильного сжатия давлением.

Чтобы стать членом миссии, кандидатам должно было быть не менее 18 лет на момент начала поездки и они должны заплатить 250 000 долларов.

Один из погибших пассажиров — муж праправнучки пассажиров «Титаника» Источник: Городские порталы

Среди погибших был французский исследователь и пилот Поль-Анри Наржоле и генеральный директор OceanGate Стоктон Раш. Остальные пассажиры — британский бизнесмен и исследователь Хэмиш Хардинг, который летал в космос и погружался на дно Марианской впадины, и бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Позднее New York Times обнаружил связь между владельцем компании OceanGate, запустившей батискаф «Титан», — Стоктоном Рашем и погибшими на «Титанике» в 1912 году пассажирами. Жена Стоктона — Венди Раш — является праправнучкой магната розничной торговли Исидора Штрауса, совладельца универмага Macy's, и его жены Иды. Они прожили вместе около 40 лет.