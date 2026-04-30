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Происшествия Рудник обрушился в Магаданской области: под завалами могут находиться люди

Рудник обрушился в Магаданской области: под завалами могут находиться люди

Они не выходят на связь

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К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики | Источник: Лина Саитова / 116.RUК месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики | Источник: Лина Саитова / 116.RU

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Магаданской области на угольном разрезе произошел сход горной массы. Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщают в пресс-службе МЧС.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек», — заявили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал «База», рухнули стены в месте выработки. Восемь горняков не выходят на связь. Также засыпало 3 единицы техники.

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8.

«По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова к вылету готовится вертолет „Авиации Колымы“ с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой. На месте будет развернут штаб по спасению пострадавших в результате обвала», — написал в своем канале в Max зампредседателя правительства региона Павел Береговой.

Отмечается, что рудник находится в отдаленном районе, чтобы добраться, потребуется значительное время.

Обновлено 3 мая 17:09 (мск): спасатели обнаружили тела четырех погибших. Еще четыре человека могут находиться под завалами, передает МЧС.

Обновлено 4 мая 10:16 (мск): тела всех восьми человек достали из-под завалов на угольном разрезе на Колыме, сообщил губернатор Сергей Носов. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе предварительно стал сход селя. СУ СКР по Магаданской области возбудил уголовное дело

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Происшествие Завал Магаданская область Рудник
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Комментарии
6
Гость
30 апреля, 10:38
опять на байдена и украину валить всё будут?
Гость
30 апреля, 10:38
Стабильность. Знаменитая эпоха рывков и прорывов без времени на раскачку, которого постоянно нет уже четверть века.
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Гость
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