Рудник обрушился в Магаданской области: под завалами могут находиться люди

В Магаданской области на угольном разрезе произошел сход горной массы. Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщают в пресс-службе МЧС.
«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек», — заявили в пресс-службе.
Как сообщает Telegram-канал «База», рухнули стены в месте выработки. Восемь горняков не выходят на связь. Также засыпало 3 единицы техники.
К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8.
«По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова к вылету готовится вертолет „Авиации Колымы“ с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой. На месте будет развернут штаб по спасению пострадавших в результате обвала», — написал в своем канале в Max зампредседателя правительства региона Павел Береговой.
Отмечается, что рудник находится в отдаленном районе, чтобы добраться, потребуется значительное время.
Обновлено 3 мая 17:09 (мск): спасатели обнаружили тела четырех погибших. Еще четыре человека могут находиться под завалами, передает МЧС.
Обновлено 4 мая 10:16 (мск): тела всех восьми человек достали из-под завалов на угольном разрезе на Колыме, сообщил губернатор Сергей Носов. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе предварительно стал сход селя. СУ СКР по Магаданской области возбудил уголовное дело