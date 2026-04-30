Рудник обрушился в Магаданской области: под завалами могут находиться люди

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Магаданской области на угольном разрезе произошел сход горной массы. Предварительно, под завалами могут находиться до восьми человек, сообщают в пресс-службе МЧС.

«Поступило сообщение о сходе горной массы на угольном разрезе Кадыкчанский в Сусуманском городском округе. По предварительной информации, под завалами могут находиться до восьми человек», — заявили в пресс-службе.

Как сообщает Telegram-канал «База», рухнули стены в месте выработки. Восемь горняков не выходят на связь. Также засыпало 3 единицы техники.

К месту происшествия направлены пожарные, горноспасатели и медики в количестве 16 человек и шесть единиц техники. К вылету готовится вертолет Ми-8.

«По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова к вылету готовится вертолет „Авиации Колымы“ с сотрудниками областного Пожарно-спасательного центра и следственно-оперативной группой. На месте будет развернут штаб по спасению пострадавших в результате обвала», — написал в своем канале в Max зампредседателя правительства региона Павел Береговой.

Отмечается, что рудник находится в отдаленном районе, чтобы добраться, потребуется значительное время.

Обновлено 3 мая 17:09 (мск): спасатели обнаружили тела четырех погибших. Еще четыре человека могут находиться под завалами, передает МЧС.