Дрон влетел в автобус, погибли люди: что известно о массовой атаке беспилотников на регионы

Дрон ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Источник: Вячеслав Гладков / Telegram-канал

БПЛА вновь ударили по территории России. Пострадал автобус в Белгородской области. Три человека были смертельно ранены. Различные травмы получили еще 11 жителей. В домах повыбивало стекла, искорежило автомобили. Собрали всё, что известно о последствиях атак.

Дроны атаковали Белгородскую область

В Шебекинском округе в результате удара по пассажирскому автобусу погибли три женщины. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Еще восьмерых доставили в больницу. Двое из них — в тяжелом состоянии.

«Еще четверых мужчин с различными осколочными ранениями рук и ног и женщину с осколочным ранением грудной клетки бригады скорой доставили в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Одного пострадавшего оперировали в Шебекинской больнице.

Чуть позже Гладков сообщил еще о троих пострадавших в результате атак беспилотников. В селе Головино был обстрелян легковой автомобиль, получил ранения водитель. А в Валуйском округе дрон атаковал служебную машину, мужчину отправили на амбулаторное лечение. Еще один человек пострадал в результате удара БПЛА в Волоконовском округе.

Источник: Вячеслав Гладков / Telegram-канал

Всего в Белгородской области были атакованы шесть муниципалитетов. Оказались повреждены социальные объекты, жилые дома, автомобили, предприятия и ЛЭП. В нескольких квартирах выбило стекла, загорелся грузовик, два дрона нанесли урон производственному предприятию.

В нескольких регионах РФ объявляли о беспилотной опасности

В связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о режиме тревоги в нескольких муниципалитетах. Его вводили в Острогожском, Россошанском и Лискинском районах, а также в городах Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебске.

Как уточнил глава региона, над территорией региона ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили семь беспилотников. Предварительных данных о пострадавших и разрушениях нет.

О серии взрывов из разных частей города сообщали жители Дзержинска Нижегородской области. В Беловском районе Курской области осколочные ранения от налета FPV-дрона получил 63-летний мужчина.

Режим беспилотной опасности также был объявлен на территории Тульской, Самарской, Свердловской, Брянской, Липецкой областей. Вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Тамбова, Саратова, Волгограда, Пензы, Самары, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.