«Предусмотрите водоотводные канавы»: окрестностям ярославской деревни грозит затопление

Деревне Ярославской области грозит затопление. Об этом 29 апреля сообщили в канале «РСЧС Ярославская область», созданном для оповещений населения и донесения экстренной информации, в мессенджере «Мах».
«Затопление поймы, частичное затопление объектов, расположенных в пониженных частях поймы реки Могзы вблизи деревни Юркино Борисоглебского округа, прогнозируется в период с 29 апреля по 2 мая. Во избежание подтопления очистите придомовую территорию, предусмотрите водоотводные канавы», — говорится в сообщении.
Телефон экстренных служб в Ярославской области — 112.
Ранее в канале предупреждали о подъеме уровня воды, затоплении пойм, некапитальных сооружений и участков дорог у рек Согожа (деревня Андрюшино Пошехонского округа), Сутка (деревня Речково Мышкинского округа), Юхоть (Большое Село), Урдома (село Белятино Тутаевского округа), Касть (деревня Рылово Даниловского округа), Соть (деревня Верхний Жар Любимского округа), Пахна (деревня Мордвиново Ярославского округа). Период предупреждения — с 28 по 30 апреля.