На Урале эвакуируют людей с предприятий, аэропорты закрыты: всё, что известно об атаке беспилотников

В некоторых регионах сохраняется беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Минувшей ночью над несколькими регионами России средства ПВО уничтожили 98 БПЛА. Без последствий, к сожалению, не обошлось, а в некоторых регионах до сих пор сохраняется беспилотная опасность. В этом материале собрали всё, что известно об атаке.

В Пермском крае утром объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт. Спустя время по всей Перми завыли сирены. По информации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе беспилотник атаковал промышленное предприятие, но, какое именно, он не уточнил.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил Махонин.

В небо поднялся столб дыма после атаки Источник: Василина Любимова / 59.RU

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Там закрыты аэропорты. Всё, что об этом известно, наши коллеги из 59.RU рассказывают в онлайн-трансляции.

Четыре дрона пытались атаковать предприятия в Оренбургской области. По информации губернатора Евгения Солнцева, в результате никто не пострадал. В регионе также сохраняется беспилотная опасность, в аэропортах действует план «Ковер».

Режим беспилотной опасности объявили и на территории Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их», — отметил глава региона.

По информации Росавиации, аэропорт Кольцово прекратил прием и выпуск воздушных судов.

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Обновлено 10:41 (мск): в аэропорту сняли ограничения. Глава региона Денис Паслер сообщил об отбое атаки беспилотников.

Кроме того, аналогичные меры действуют в Челябинске и Уфе.

Всего за ночь силы ПВО сбили 98 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Дроны пытались атаковать Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Саратовскую области и Крым, сообщили в Минобороны РФ.

Без жертв не обошлось в Белгородской области. Там в результате атаки погиб один человек. Также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали еще семь человек. Им оказали медицинскую помощь.

В Курской области ранило двух человек. Пострадавших госпитализировали, сообщил глава региона Александр Хинштейн.