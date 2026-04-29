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Происшествия На Урале эвакуируют людей с предприятий, аэропорты закрыты: всё, что известно об атаке беспилотников

На Урале эвакуируют людей с предприятий, аэропорты закрыты: всё, что известно об атаке беспилотников

За ночь над Россией сбили почти 100 дронов

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В некоторых регионах сохраняется беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU В некоторых регионах сохраняется беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В некоторых регионах сохраняется беспилотная опасность (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Минувшей ночью над несколькими регионами России средства ПВО уничтожили 98 БПЛА. Без последствий, к сожалению, не обошлось, а в некоторых регионах до сих пор сохраняется беспилотная опасность. В этом материале собрали всё, что известно об атаке.

В Пермском крае утром объявили беспилотную опасность и закрыли аэропорт. Спустя время по всей Перми завыли сирены. По информации губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, в регионе беспилотник атаковал промышленное предприятие, но, какое именно, он не уточнил.

«Проведена эвакуация работников. Пострадавших нет. На объекте произошло возгорание. На месте работают оперативные и экстренные службы», — сообщил Махонин.

В небо поднялся столб дыма после атаки | Источник: Василина Любимова / 59.RUВ небо поднялся столб дыма после атаки | Источник: Василина Любимова / 59.RU

В небо поднялся столб дыма после атаки

Источник:

Василина Любимова / 59.RU

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Там закрыты аэропорты. Всё, что об этом известно, наши коллеги из 59.RU рассказывают в онлайн-трансляции.

Четыре дрона пытались атаковать предприятия в Оренбургской области. По информации губернатора Евгения Солнцева, в результате никто не пострадал. В регионе также сохраняется беспилотная опасность, в аэропортах действует план «Ковер».

Режим беспилотной опасности объявили и на территории Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их», — отметил глава региона.

По информации Росавиации, аэропорт Кольцово прекратил прием и выпуск воздушных судов.

«Просим пассажиров дополнительно уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта и в авиакомпании», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Обновлено 10:41 (мск): в аэропорту сняли ограничения. Глава региона Денис Паслер сообщил об отбое атаки беспилотников.

Кроме того, аналогичные меры действуют в Челябинске и Уфе.

Всего за ночь силы ПВО сбили 98 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Дроны пытались атаковать Астраханскую, Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Ростовскую, Саратовскую области и Крым, сообщили в Минобороны РФ.

Без жертв не обошлось в Белгородской области. Там в результате атаки погиб один человек. Также, по информации губернатора Вячеслава Гладкова, пострадали еще семь человек. Им оказали медицинскую помощь.

В Курской области ранило двух человек. Пострадавших госпитализировали, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Обновлено 11:06 (мск): В результате атаки в Курской области погиб мужчина. Дрон ударил по его автомобилю.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беспилотник Минобороны Сирена Эвакуация Аэропорт Пожар
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Комментарии
21
Гость
29 апреля, 20:18
Восхищен хладнокровной профессиональной работой нашей ПВО во время последнего массового налета на Ярославль. Думаю, сбиты несколько десятков БПЛА. Интересно, нынче применяются прожекторы для обозначения воздушных целей? Хотя при их низкой высоте полета 100-300 метров, малой скорости, характерном звуке мотора они легко обнаруживаются и видны в городе даже ночью невооруженным глазом.
Гость
29 апреля, 19:51
Инициатива Губернатора Евраева прошлого года дает отличные результаты. Ну, и МО работает неплохо. За прошлые выходные нашим воинам ПВО низкий поклон и благодарность. Наградить отличившихся!
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Гость
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