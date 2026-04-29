«Месяц-два, и море само очистится». Что сейчас происходит на пляжах Туапсе и угрожает ли мазут летнему сезону

Источник: Эколог Жора Каваносян / Telegram

Пожар в порту после атаки дронов. Утечка мазута в реку. Сорванные ливнями боны. Нефтяное пятно, которое пошло вдоль побережья на север. Жители, отмывающие кошек от нефтяного дождя. Волонтеры, которые не могут найти грузовики для замазученного грунта. Власти, называющие разлив «локальным». И ученые, которые говорят: «Море очистится за месяц-два, но к МЧС есть вопросы». Что сейчас происходит в Туапсе, опасно ли там дышать и ждать ли новых «анапских» сценариев к летнему сезону — в материале «Фонтанки».

«В воздухе токсиканты»: невидимая угроза для жителей

Председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» подчеркнул: главная опасность таких ЧП часто скрыта от глаз. Проблема не только в черных пятнах на берегу, но и в продуктах горения, которые попадают в атмосферу.

Человек за сутки пропускает через лёгкие около 15 килограммов воздуха. Это наш основной массообмен — 85% от всего потребления. Вода и еда в этом смысле второстепенны. Поэтому всё, что попадает в воздух во время пожара на нефтебазе, — это по определению токсиканты. Семен Гордышевский Председатель правления Экологического союза

По словам Гордышевского, в отличие от воды, которую природа умеет доочищать, в воздухе любая примесь вредна. Особую тревогу вызывают вещества, которые сложно замерить автоматически: бензапирен, диоксины и фураны. Они образуются при горении и обладают канцерогенным эффектом. И хотя в случае Туапсе пожар был локальным и кратковременным, сам факт горения углеводородов, по мнению эксперта, требует гораздо более тщательного контроля за состоянием окружающей среды, чем ведется сейчас.

Месяц-два на самоочищение: оптимизм геолога

Источник: Эколог Жора Каваносян / Telegram

Кандидат геолого-минералогических наук, гендиректор компании «Геолэкспертиза» Сергей Якуцени смотрит на проблему с геохимической точки зрения. По его словам, катастрофических долгосрочных последствий для акватории не будет благодаря уникальным свойствам Черного моря.

Губкинский университет)" /> Черное море обладает колоссальным механизмом самоочищения от углеводородов. В него естественным путем попадают тысячи тонн нефти, и существует система микробиального разложения. При благоприятной погоде море справится с этим за месяц-два, не больше. Сергей Якуцени (фото: Губкинский университет) Кандидат геолого-минералогических наук

Касательно воздуха эксперт также успокоил: как только пожар потушен, выбросы рассеиваются в течение нескольких часов из-за ветров и географии местности.

Однако оптимистичный прогноз ученого сменился жесткой критикой в адрес служб, отвечавших за локализацию аварии на реке. Якуцени отметил, что вынос мазута в море был предсказуем и предотвратим.

Губкинский университет)" /> Вызывает недоумение, что на реке не сумели вовремя поставить боновые заграждения, способные выдержать напор воды. Перегородить небольшую реку — не самая сложная задача. Но МЧС в Краснодарском крае, как мы видели и в Анапе, и сейчас, проявляет чудеса невыполнения целевых задач. Сергей Якуцени (фото: Губкинский университет) Кандидат геолого-минералогических наук

Курортный сезон под вопросом?

Несмотря на мрачные кадры с побережья, в туристической отрасли призывают не паниковать раньше времени. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин объяснил «Фонтанке», что центр Туапсе — не туристическое место, а основные курортные поселки находятся на значительном удалении от устья реки.

Курортные поселки вроде Небуга и Ольгинки расположены в 10–25 километрах от самого города. Сейчас их море чистое, мы связывались с отелями. Да и апрель, честно говоря, — не время для купания. Люди отдыхают на территории здравниц. Сергей Ромашкин Вице-президент АТОР

Он признал, что существует риск перемещения нефтяного пятна течениями к северу, где находятся зоны отдыха. Однако с учетом того, что масштаб разлива в десятки раз меньше анапского, оперативные службы могут успеть завершить основные работы к середине мая.

Надеемся, что угрозы сезону не будет. Повторения прошлогодней истории с Анапой по объемам точно не произойдет. Сергей Ромашкин Вице-президент АТОР

Что происходит в Туапсе: хроника, цифры и «нефтяной дождь»

Источник: Эколог Жора Каваносян / Telegram

Напомним, ЧП в порту случилось 16 апреля — после атаки беспилотника загорелся морской терминал, что привело к первой утечке мазута в реку Туапсе. Новые атаки 20 и 28 апреля усугубили последствия. А 24 апреля из-за проливных дождей уровень воды в реке резко поднялся, и боновые заграждения, которые должны были сдержать пятно, не выдержали напора. Нефтепродукты попали в открытое море, растеклись по акватории порта и к центральному пляжу.

Сейчас работы идут круглосуточно. По данным оперштаба на 27 апреля, только с трех основных участков собрано 4 165 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Проход на центральный пляж закрыт, а к уборке привлекут дополнительные силы «Кубань-СПАС». Глава района пообещал, что в Молодежном центре города развернут координационный штаб для волонтеров — туда уже приходят желающие помочь.

На побережье мазут убирают сотни человек Источник: Эколог Жора Каваносян / T.me

Источник: волонтер Надежда

Источник: Мой Туапсе / Телеграм

Источник: волонтер Ирина

Масштаб загрязнения оценивается неоднозначно. Экологи из «Прозрачного мира», проанализировав радиолокационный снимок от 25 апреля, пришли к выводу, что площадь разливов составляет от 0,4 до 3,8 квадратного километра. Пятно у центрального пляжа вытянулось более чем на полкилометра и дрейфует вдоль побережья на север — по мнению экологов, загрязнение может дойти до пляжей Агоя, Небуга, Ольгинки и Новомихайловского.

Пятна в районе Туапсе на 25 апреля Источник: Прозрачный мир / T.me

Эколог Роман Пукалов подтверждает риск для этих территорий, но призывает не сравнивать туапсинскую аварию с катастрофой в Анапе: количество пострадавших птиц различается кратно. За субботу в Туапсе нашли только 10 испачканных особей, тогда как под Анапой их было около 10 тысяч.

Тем не менее местные жители продолжают отмывать домашних животных, попавших под «нефтяной дождь», а спасатели и волонтеры — таскать мешки с замазученным грунтом. В поселке Тюменском за день набрали больше 500 мешков. Для их вывоза, по оценкам людей, нужно как минимум четыре грузовика, но частные перевозчики отказываются пачкать кузова.

«КАМАЗы ищут. Частники не соглашаются, естественно. Кому хочется перепачкать весь кузов. Нужна поддержка властей», — написал Пукалов 26 апреля, добавив, что жители готовы вскладчину нанимать технику за свой счет, но это неправильно.

А в ночь на 28 апреля из-за падения обломков беспилотников произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе.

Жителей близлежащих улиц в связи с угрозой распространения огня власти призвали эвакуироваться в пункт временного размещения в школе.

В связи с выходом из строя системы энергоснабжения водопроводной насосной станции на территории НПЗ была временно остановлена подача воды по некоторым улицам и районам. Администрация города объявила, что до конца дня на территориях, попавших под отключение водоснабжения, будут расставлены ёмкости с водой для бытовых нужд и питья.

Глава МЧС Александр Куренков также прибыл в Краснодарский край — президент России Владимир Путин поручил министру контролировать в Туапсе ход работ по ликвидации последствий ЧС.

В атмосферу поступают продукты горения, поэтому жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности. Это касается микрорайонов Грознефть и Сортировка, ближайших к НПЗ, а также Звёздного.

Нефтепродукты попали на автодорогу в результате выброса из резервуара во время пожара.

С 28 апреля по поручению губернатора Вениамина Кондратьева режим ЧС регионального уровня на территории всего Туапсинского муниципального округа.

В пункте эвакуации в настоящее время находится 31 человек, в том числе девять детей. Гостиницы объявили, что готовы принимать пострадавших бесплатно.