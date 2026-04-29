Взрывы, черный дым с НПЗ, эвакуация и режим ЧС. Что происходит в Туапсе после новой атаки БПЛА и что говорит президент

На фото от 28 апреля — губернатор со спасателем на фоне горящего НПЗ Источник: Вениамин Кондратьев / T.me

К вечеру 28 апреля на всей территории Туапсинского района ввели режим ЧС регионального уровня. Здесь ночью снова прозвучали взрывы. Позже власти сообщили, что город подвергся очередной атаке беспилотников. Это уже третий налет на город за последние две недели. Все три раза целью являлся местный НПЗ. Огонь в морском терминале сначала тушили с 16 по 19 апреля, затем с 20-го по 24-е. И вот спустя три дня жители Туапсе вновь оказались в черном дыму.

После прошлых двух атак погибли три человека: 29-летняя девушка, мужчина и 14-летняя девочка. Подростка официально признали погибшим, но волонтеры продолжают поиски. В последнюю атаку — в ночь на 28 апреля — обошлось без жертв, но ситуация очень напряженная.

Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе Краснодарского края после атаки украинских беспилотников потенциально грозит экологической катастрофой, заявил президент России Владимир Путин на совещании по безопасности на предстоящих выборах.

«Все чаще наносятся удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре. Вот последний пример — это удары по энергетическим объектам в Туапсе, которые потенциально могут вызвать и экологические последствия серьезные»,

При этом президент заметил, что губернатор региона доложил ему, что «серьезных угроз нет, люди справляются на месте».

Президент РФ подчеркнул, что особую значимость вопросы безопасности приобретают на фоне предстоящих выборов, в связи с чем предложил обсудить комплекс вопросов, связанных с системой антитеррора. Глава РФ также допустил «провокации из-за рубежа».

Наши коллеги из 93.RU рассказали, что известно о новом нефтяном кошмаре в Туапсе на данный момент.

«Всё в черных облаках»

По официальной версии властей, в результате ночной атаки БПЛА на территории местного нефтеперерабатывающем заводе возник пожар. А над городом снова появился огромный столб черного дыма. В этот раз, по данным администрации Краснодарского края, из людей никто не пострадал.

Местные жители рассказали, что взрывы над городом начались около часа ночи. А прекратились лишь спустя четыре часа.

«Я в Небуге проснулась в 06:00. Смотрю в окно на юг, в сторону моря — чистое небо. Перекрестилась. Пошла к окнам севера — небо в стороне Туапсе и вглубь, к горам… Всё в черных облаках. Сердце екнуло. Открываю этот чат — пусто. И вдруг минуту назад сообщение о новом пожаре. Ребята, нет слов».

В городе снова черное небо Источник: Мой Туапсе / Vk.ru

Утром того же дня глава района Сергей Бойко сообщил, что в школах города отменили уроки. Учеников тех школ, которые не откроются и завтра, распределят по другим учебным заведениям.

А людей, которые живут на улицах Кошкина, Пушкина и в прилегающих проездах, попросили эвакуироваться. По данным на вечер 28 апреля, в пункте эвакуации находится 31 человек. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.

Часть жителей города в очередной раз пожаловались на плохое оповещение о беспилотной атаке. Во-первых, в городе до сих пор плохо оборудованы убежища, поэтому люди вынуждены спасаться собственными подвалами. А в многоэтажках они часто не приспособлены.

Во-вторых, люди не понимают, как обломки могут третий раз подряд попадать в НПЗ и зачем тогда нужно было отключать интернет, если это не помогает бороться с атаками.

«Третий раз обломки в цель прилетели? Опять нефть с неба будет лить? И опять везде тишина! Туапсе пофиг? Еще будут рассказывать, что никаких проблем нет, воздух в норме. Вопрос в том, на какую защиту могут рассчитывать люди? На отключения интернета? Вон как помогло! Кроме того, что везде тишина. У меня просто слов нет!» — говорит одна из местных жительниц.

Кадры из канала губернатора Краснодарского края Источник: Вениамин Кондратьев / T.me

Власти же, в свою очередь, посоветовали туапсинцам не выходить на улицу, закрыть окна и пить побольше воды. В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что «из-за сильного пожара в атмосферу поступают продукты горения». В прошлый раз такие «продукты горения» вылились в «нефтяной дождь», который прошел над городом.

Что касается информации о состоянии воздуха, то власти региона ее не озвучили. Как не озвучили и площадь пожара на территории НПЗ.

При этом власти заявили, что пожар на НПЗ тушат около 220 человек, задействовано больше 50 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Также вызвали сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края.

Люди остались без воды

К середине дня 28 апреля стало известно, что десятки улиц Туапсе остались без воды из-за пожара на нефтезаводе. Как сообщила администрация города 28 апреля, система энергоснабжения водопроводной насосной станции, расположенной на территории ООО «РН-Туапсинский НПЗ», полностью вышла из строя.

В результате подачу воды экстренно остановили. Под отключение попали два села (Кроянское и Вольное), школа № 8, одна из городских бойлерных, а также 31 улица и переулок в самом Туапсе и Шепсинском сельском округе.

По данным властей, в городских резервуарах еще сохранился ограниченный ресурс. Чтобы жители смогли сделать запасы для бытовых нужд, подачу воды возобновят всего на один час — сегодня с 18:00 до 19:00.

Губернатор: задействованных людей и техники недостаточно

Около 16:00 телеграм-канал губернатора Кубани сообщил, что Кондратьев приехал в Туапсе, чтобы «проверить, как идет ликвидация последствий атаки вражеских беспилотников». Ситуацию в городе он назвал «непростой, но контролируемой», при этом обвинив местные власти в замалчивании ситуации.

«Из муниципалитета мне докладывали, что ситуация контролируемая, всё нормально. Но вижу, задействованных людей и техники недостаточно. Нужно было сразу запросить помощь из соседних городов и районов, такое нельзя замалчивать», — сказал Кондратьев на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

«С учетом обстановки мы продолжаем наращивать группировку спасательных отрядов и спецтехники на месте ЧС», — говорится в посте блога губернатора.

В видео, который опубликовал чиновник, один из сотрудников МЧС говорит, что в результате пожара нефтепродукты разлились на дорогу, повреждения получили несколько автомобилей.

Источник: kondratyevvi / Vk.ru

А вечером 28 апреля на всей территории Туапсинского района ввели режим ЧС регионального уровня.

Реакция в Кремле

Произошедшее также прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, акцентировав внимание на «дестабилизации мировых энергорынков».

«Удары Киева по нефтехранилищам в Туапсе провоцируют дальнейшую дестабилизацию мировых энергорынков, которые и так испытывают трудности из-за ситуации в Ормузском проливе. Нефть на этих объектах предназначалась для экспортных операций, для выполнения обязательств по экспортным контрактам», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, считает ли Кремль, что ПВО достаточно, и планируются ли какие-то действия для недопущения подобных ударов, Песков заявил, что «это закрытая информация».

«Ведется напряженная работа в этом направлении. Что касается любой информации о местах поражения в результате ударов — это закрытая информация, мы не будем говорить о ней публично», — коротко ответил Песков.

Также он заявил, что меры по ликвидации последствий «принимаются на должном уровне». Так он ответил на вопрос журналистки CNN, будет ли объявлена «экологическая катастрофа в регионе».

Куренков прибыл в Туапсе вечером 28 апреля Источник: МЧС России

По поручению Путина в Туапсе направился глава МЧС Александр Куренков. В прошлый раз он приезжал в Краснодарский край в октябре 2025 года. Он посещал Анапу, к которой, по уверениям губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, приближалось огромное пятно мазута. До берега оно так и не доплыло. Да и откуда оно взялось, никто так и не сказал.

В этот раз Куренков прибыл в Туапсе, чтобы, по словам Пескова, «на месте контролировать ситуацию» с тушением пожара.

Нефть в реке, море и на пляжах

По данным на вечер 28 апреля, в Туапсе продолжают убирать нефтепродукты, которые вылились в Черное море после прошлых ударов беспилотников по морскому терминалу. 28 апреля количество специалистов, ликвидирующих нефтяное пятно, продолжает расти. Сегодня в уборке задействовано около 360 человек и более 60 единиц техники.

Работы по уборке мазута идут на Центральном пляже Источник: Вениамин Кондратьев / T.me

Всего во время ликвидации последствий с пляжей вывезли более 7 тысяч кубометров грунта. Общая площадь загрязнения в реке, в море и на суше не озвучивается.

В реке Туапсе спасатели установили улавливающие боны и нефтеловушки.

На фото — река Туапсе Источник: Георгий Каваносян / T.me

При этом о выбросах нефтепродуктов сообщают уже жители поселка Новомихайловского. Это в 40 километрах от Туапсе. Как пишет ресурс «Туапсе Инфо», загрязнено мазутом около 400 метров береговой линии.

Как говорят жители, в штабе по ликвидации ЧС им рекомендовали самим справляться с проблемой. Люди просят главу Туапсинского района Сергея Бойко организовать вывоз гальки и песка на утилизацию.

Тем временем в соцсетях жители Кубани пишут, что дым от горящего НПЗ уже дошел до Горячего Ключа. Официально власти это не комментировали.

Дым в Горячем Ключе Источник: KRD_eХplorer / T.me

Днем ранее следы нефтепродуктов были видны на спутниковых снимках в районе Джубги и Архипо-Осиповки (это 50 и 70 километров).

Будут ли «нефтяные дожди»?

Вечером 28 апреля в краевом Гидрометцентре сообщили, что на территории региона ожидается ухудшение погодных условий. 1, 2, 3 и 4 мая в крае прогнозируют сильные дожди. А в реках от Анапы до Сочи ожидается подъем уровня воды.

В прошлый раз, с 18 по 22 апреля, жители Туапсе жаловались, что вместе с дождем в городе выпали нефтепродукты, образовав липкий слой на машинах и тротуарах.

Последствия «черного» дождя. Фото от 24 апреля Источник: Никита Зырянов / 93.RU