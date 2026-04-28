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Происшествия Беспилотники атаковали нефтяной завод в Туапсе — объявлен режим ЧС

Беспилотники атаковали нефтяной завод в Туапсе — объявлен режим ЧС

Рассказываем, что известно о ситуации

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Кадры из канала губернатора Краснодарского края | Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram Кадры из канала губернатора Краснодарского края | Источник: Вениамин Кондратьев / Telegram

Кадры из канала губернатора Краснодарского края

Источник:

Вениамин Кондратьев / Telegram

В ночь на 28 апреля в Туапсе прогремели взрывы. Власти подтвердили, что город атаковали беспилотники. Это уже третья атака на населённый пункт за две недели. Все три раза целью являлся местный нефтяной завод. Пожары в морском терминале тушили дважды: с 16 по 19 апреля, а затем с 20 по 24-е. Спустя всего три дня Туапсе вновь накрыло чёрным дымом. Собрали всё, что известно о происшествии на данный момент.

По официальным данным, из-за ночной атаки дронов на территории НПЗ вспыхнул пожар. Над городом поднялся огромный столб чёрного дыма. В краевой администрации сообщили, что никто не пострадал.

Жители рассказали, что взрывы начались около часа ночи и стихли только спустя четыре часа.

«Я в Небуге проснулась в 06:00. Смотрю в окно на юг, в сторону моря — чистое небо. Перекрестилась. Пошла к окнам севера — небо в стороне Туапсе и вглубь, к горам… Всё в черных облаках. Сердце екнуло. Открываю этот чат — пусто. И вдруг минуту назад сообщение о новом пожаре. Ребята, нет слов», — рассказала 93.RU очевидица.

Утром того же дня глава района Сергей Бойко сообщил, что в школах города отменили уроки. Учеников тех школ, которые не откроются и завтра, распределят по другим учебным заведениям.

В Туапсинском муниципальном округе по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову отправиться в Туапсе, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий. Он прибыл в город с оперативной группой ведомства.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что удар по нефтехранилищу на Кубани приведет к увеличению дефицита нефти на мировых рынках.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Атака Нефть Туапсе
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Комментарии
22
Гость
29 апреля, 20:19
Что тут комментировать..кроме мата на всю эту ситуацию ничего уже нет
Гость
29 апреля, 15:25
Страшно
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Гость
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