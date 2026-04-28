Лавина накрыла людей в Бурятии: их ищут под снегом

Спасатели вылетели на вертолете для поисков (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Лавина сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. Под снежной массой остаются шесть человек. Об этом сообщили в республиканском МЧС.

В момент схода девять человек расчищали технологическую дорогу. Точное количество пострадавших, а также их местоположение выясняется.

«По предварительной информации, три человека выбрались самостоятельно, шесть человек находятся под завалом снежной массы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

К месту происшествия вылетел борт Ми-8 со спасателями на борту. Они начнут поисково-спасательные работы сразу после прилета.

Сотрудники Следственного комитета возбудили дело по статье о нарушении правил безопасности. Выясняются причины произошедшего. На место выехала следственно-оперативная группа.

За последние дни в горах Бурятии произошло несколько трагедий. Во время похода в горы погибли трое туристов. Предположительно, причиной смерти мог стать камнепад или падение с высоты. Затем других туристов накрыла лавина. Вырваться из снежного плена удалось не всем. Те, кому удалось спастись, отделались травмами разной степени тяжести.

Обновлено в 11:58 (мск)