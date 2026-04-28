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Происшествия Пассажирский самолет разбился в Африке — кадры с места авиакатастрофы

Пассажирский самолет разбился в Африке — кадры с места авиакатастрофы

Все, кто был на борту, погибли

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На месте работают оперативные службы | Источник: Marknehpets / XНа месте работают оперативные службы | Источник: Marknehpets / X

На месте работают оперативные службы

Источник:

Marknehpets / X

В Южном Судане на подлете к столице Джуба разбился пассажирский самолет Cessna компании CityLink Aviation. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Об этом сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.

«Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на борту», — передало издание сообщение управления гражданской авиации Южного Судана.

Источник:

Marknehpets / X

Вылетевший из аэропорта города Йеи в Джубу самолет Cessna 208 Caravan потерял связь после получаса полета. Самолет рухнул на землю в 20 км от Джубы. Расстояние между двумя городами составляет 170 км. На борту находились 13 пассажиров и один пилот: 12 граждан Южного Судана и два кенийца.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала плохая видимость, связанная с неблагоприятными погодными условиями. На месте падения самолета ведутся поисковые работы.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Африка
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