Пассажирский самолет разбился в Африке — кадры с места авиакатастрофы

На месте работают оперативные службы Источник: Marknehpets / X

В Южном Судане на подлете к столице Джуба разбился пассажирский самолет Cessna компании CityLink Aviation. В результате авиакатастрофы погибли 14 человек. Об этом сообщило кенийское издание Eastafrican со ссылкой на южносуданское управление гражданской авиации.

«Самолет Cessna потерпел крушение на окраине Джубы, в результате чего погибли 14 человек, находившихся на борту», — передало издание сообщение управления гражданской авиации Южного Судана.

Источник: Marknehpets / X

Вылетевший из аэропорта города Йеи в Джубу самолет Cessna 208 Caravan потерял связь после получаса полета. Самолет рухнул на землю в 20 км от Джубы. Расстояние между двумя городами составляет 170 км. На борту находились 13 пассажиров и один пилот: 12 граждан Южного Судана и два кенийца.