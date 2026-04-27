Люди остались без воды и газа: оползень разломил надвое улицу в Нижегородской области — видео

Обрушение произошло в селе Ендовищи Источник: Туган як / Родной край / Vk.com

Оползень буквально разломил улицу надвое в селе Ендовищи Нижегородской области. Десятки жителей остались без газа и воды. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, в населенном пункте объявлен режим повышенной готовности.

Обрушение произошло на улице Водоемной. Оползень задел дом, который собственник использует как летнюю дачу, а также баню на соседнем участке. Без газа остались 44 частных дома — в 10 из них люди живут постоянно (всего 20 человек). Под отключение также попало водоснабжение и водоотведение, местные власти оборудовали частные скважины. Помимо этого, разрушено дорожное полотно. Во время происшествия никто из местных жителей не пострадал.

«В ближайшее время на газопровод будет поставлена заглушка — 40 домов будут подключены к газоснабжению. Оставшиеся 4 дома, находящиеся в оползневой зоне, пока будут обеспечены газовыми баллонами и радиаторами для обогрева помещений», — рассказали в администрации Краснооктябрьского района.

Источник: Туган як / Родной край / Vk.com

Руководитель территориального отдела «Ендовищенский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Руфат Аббясов предположил, что оползень произошел из-за таяния снега.