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Происшествия Люди остались без воды и газа: оползень разломил надвое улицу в Нижегородской области — видео

Люди остались без воды и газа: оползень разломил надвое улицу в Нижегородской области — видео

В поселке, где произошло ЧП, ввели режим повышенной готовности

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Обрушение произошло в селе Ендовищи | Источник: Туган як / Родной край / Vk.comОбрушение произошло в селе Ендовищи | Источник: Туган як / Родной край / Vk.com

Обрушение произошло в селе Ендовищи

Источник:

Туган як / Родной край / Vk.com

Оползень буквально разломил улицу надвое в селе Ендовищи Нижегородской области. Десятки жителей остались без газа и воды. Как сообщают наши коллеги из NN.RU, в населенном пункте объявлен режим повышенной готовности.

Обрушение произошло на улице Водоемной. Оползень задел дом, который собственник использует как летнюю дачу, а также баню на соседнем участке. Без газа остались 44 частных дома — в 10 из них люди живут постоянно (всего 20 человек). Под отключение также попало водоснабжение и водоотведение, местные власти оборудовали частные скважины. Помимо этого, разрушено дорожное полотно. Во время происшествия никто из местных жителей не пострадал.

«В ближайшее время на газопровод будет поставлена заглушка — 40 домов будут подключены к газоснабжению. Оставшиеся 4 дома, находящиеся в оползневой зоне, пока будут обеспечены газовыми баллонами и радиаторами для обогрева помещений», — рассказали в администрации Краснооктябрьского района.

Источник:

Туган як / Родной край / Vk.com

Руководитель территориального отдела «Ендовищенский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Руфат Аббясов предположил, что оползень произошел из-за таяния снега.

«Оползень, скорее всего, произошел из-за обильного снега этой зимой. Земля поглотила много талой воды. Плюс грунтовые воды. Землю в месте трещин придется укреплять», — рассказал он АиФ.RU.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
28 апреля, 07:26
Откуда он сполз ? Там что-ли горы?
Гость
27 апреля, 19:24
в банкоматах уже появился баннер - поможем жителям Нижнегородчины? артисты перечислили миллионы?
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Гость
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