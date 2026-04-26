Урожая клубники не будет? Юг России топит из-за проливных дождей — всё, что известно

Главное о наводнениях в Краснодарском крае в конце апреля Источник: Горячий Ключ News; Белореченск / T.me

В конце апреля на Кубань пришли сильные осадки. Синоптики еще 23 апреля предупреждали, что уровень воды в реках может достичь опасных отметок. 24 апреля некоторые районы региона начало топить — в Горячем Ключе включали сирены, в Туапсе из-за горящего морского терминала нефть попала в реки и море, а в Белореченске затопило сотни домов. Всё, что известно о ЧП, 93.RU собрал в этом материале.

Больше 200 домов и теплицы с клубникой затоплены

Вечером 24 апреля власти сообщили, что в Белореченском районе ввели режим ЧС. Изначально было известно, что подтопило больше 100 придомовых территорий. В поселке Южном развернули пункт временного размещения, там находились 8 человек, в том числе ребенок. Также в Белореченске затопило дорогу.

Вода поднялась на уровень кухонных тумб и плиты Источник: Белореченск / T.me

У одной из местных жительниц полностью оказался затоплен двор Источник: Белореченск / T.me

Поселок Южный затопило Источник: Оперативный штаб — Краснодарский край / T.me

Позже в оперштабе Кубани уточнили, что в Белореченском районе затопило 236 придомовых территорий. Спасатели проводили работы по откачке воды.

Жители обращались к главе Белореченского района Сергею Сидоренко, выкладывали видео с затопленными по колено домами и просили помощи. В соцсетях местные писали, что уровень воды очень высокий.

«Глава же видео записал, сказал, воды немного. Забыли сказать, что воды выше колена и люди помощи просят — достать из домов хотя бы детей, вода прибывает, а им отвечают: „Берите заброды и выносите“».

«У меня собака утонула из-за потопа… Мой тойчик не успел спастись».

«Они не собираются воду откачивать? Вода вот-вот в дом пойдет».

«Сколько это всё будет продолжаться? Почему, вместо того чтобы предотвратить заранее ЧС (почистить русло реки), они сидят и ждут, когда будет ЧП, и только тогда начинают делать вид бурной деятельности? Почему у нас в районе всё на авось пронесет?»

Фермер показал, как затопило поле Источник: Краснодар | Телетайп / T.me

Кроме того, в Белореченском районе затопило теплицы с клубникой. Некоторым фермерам приходится самостоятельно откачивать воду, чтобы спасти урожай. Аграрии выкладывают видео потопа и опасаются, что ягода просто сгниет.

Воду приходится откачивать между теплицами и около грядок Источник: Краснодар | Телетайп / T.me

По официальным данным, в Белореченском районе вода зашла в 48 частных домов и 1 многоэтажку. Работы по откачке продолжаются.

Нефть попала в море из-за потопа

23 апреля кубанские синоптики объявили штормовое предупреждение. Спустя сутки в оперштабе региона рассказали, что в нескольких районах региона прогнозируют подъем воды в реках. Речь о Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском и Северском районах. Опасных отметок достиг подъем рек в Туапсе и в селе Дефановка.

В это время в Туапсе горел морской терминал — пожар начался после двух атак БПЛА на город, 16 и 20 апреля. Огонь суммарно тушили неделю. Когда реки вышли из берегов, боновые заграждения не выдержали и часть нефтепродуктов попала не только в реку, но и в море. Сейчас пожар уже потушили.

Сирены в Горячем Ключе

Днем 24 апреля в Горячем Ключе объявили экстренную ситуацию. Из берегов вышла река Псекупс, в городе включили сирены. Жителей просили сохранять спокойствие, подготовить документы (на случай затопления участка или дома) и следить за официальными сообщениями.

Ситуация в станице Черноморской, там затопило мост через реку Источник: Горячий Ключ News / T.me

Река вышла из берегов в Горячем Ключе Источник: Горячий Ключ News / T.me

Некоторые улицы сильно затопило Источник: Горячий Ключ News / T.me

Сирены в Горячем Ключе Источник: Горячий Ключ News / T.me

Жители Горячего Ключа писали в соцсетях, что днем в городе шел град. У многих вода добралась до дворов многоэтажек и затопила гаражи. Люди искали места на возвышенности, где можно припарковать машину. Из-за грозы и дождя сирены было слышно не во всех районах. Вот что писали горожане.

«Опять сирены воют, это еще не конец. Дождь поливает и поливает».

«С открытыми настежь окнами вообще не слышно сирен. Дождь шумел только».

«В гараже соседей было воды на 25 сантиметров».