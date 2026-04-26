Трампа пытались убить во время ужина в гостинице в Вашингтоне: главное о покушении на президента США

Американский лидер допустил, что он был главной целью стрелявшего Источник: Jonathan Ernst / Reuters

Покушение на президента США произошло в гостинице Washington Hilton во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Во время мероприятия началась стрельба, Дональда Трампа экстренно эвакуировали из здания. После этого он выступил перед прессой и рассказал подробности о случившемся.

«Я обеспокоен всем, любыми проявлениями насилия», — заявил Трамп в ответ на вопрос о том, беспокоит ли его политическое насилие в США после инцидента со стрельбой.

Также он добавил, что проблема насилия, включая покушения на политиков, носит глобальный характер и не щадит ни одну страну, будь то США или государства Южной Америки. Он не уверен, что стрельба на мероприятии с его участием связана с операцией США в Иране.

Американский лидер допустил, что он был главной целью стрелявшего на торжественном ужине с корреспондентами Белого дома. К счастью, пострадавших среди администрации США нет.

Ранен один из сотрудников секретной службы. По информации американского лидера, с мужчиной всё хорошо.

«Это было неожиданно. Но служба безопасности и полиция сработали четко. Мероприятие было про свободу слова — собирали и политиков, и прессу. Один офицер получил пулю, но его спас бронежилет — выстрел был с очень близкого расстояния и из мощного оружия», — заявил президент США в Белом доме после стрельбы на приеме журналистов в отеле Washington Hilton.

Как отметили в полиции Вашингтона, стрелок действовал один. Подозреваемым является Коул Томас Аллан, 31-летний житель Калифорнии. Его уже задержали. Само ЧП произошло в отеле, где 45 лет назад пытались убить Рональда Рейгана.

Подозреваемым является Коул Томас Аллан Источник: Truth Social

По информации федерального прокурора в Вашингтоне Жанин Пирро, Коул Томас Аллан предстанет перед судом в понедельник. Она добавила, что после проведения расследования ему «будет предъявлено гораздо больше обвинений».

Обновлено 8:48 (мск): Мужчина уже признался в содеянном. По информации телеканала CBS News, 31-летний учитель из калифорнии после задержания заявил, что намеревался застрелить чиновников.