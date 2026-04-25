Иран готовится к новым атакам, а Израиль уже открыл огонь: главное о войне на Ближнем Востоке

В Ливане разбирают разрушения после атак Израиля Источник: Bilal Hussein / AP Photo

Перемирие между Ираном и США длится уже больше двух недель, однако стороны не могут достичь соглашения. После отмены второго раунда переговоров Белый дом назвал новую дату встречи делегаций, а Тегеран начал угрожать атаками Саудовской Аравии. Cобрали главное о ситуации на Ближнем Востоке за сутки.

Объявили новую дату переговоров

Новый раунд прямых переговоров между США и Ираном в столице Пакистана Исламабаде пройдет 27 апреля. Об этом заявил корреспондент Axios Барак Равид. По его словам, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи встретится с представителями Вашингтона.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также сообщила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на выходных отправятся в Исламабад для участия в переговорах с Ираном.

Сам президент США Дональд Трамп вместе со своей командой по нацбезопасности будет внимательно следить за ходом переговоров, добавила Левитт.

Представители Исламской Республики пока не прокомментировали информацию о новой встрече.

МИД Ирана едет в Пакистан и Россию

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил о начале рабочих поездок в Пакистан, Оман и Россию. Об этом он написал на своей странице в X.

«Совершаю своевременную поездку в Исламабад, Маскат и Москву. Цель моих визитов — тесное взаимодействие с нашими партнерами по двусторонним вопросам и консультации по региональным событиям. Наши соседи — наш приоритет», — заявил дипломат.

По данным The New York Times, в Исламабад Аракчи приехал в пятницу, 24 апреля. Как сообщает источник издания, там на выходных он должен поучаствовать в переговорах с посланниками из США.

Трамп ответил, будет ли атаковать Иран ядерным оружием

На встрече с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что не планирует применять ядерное оружие в конфликте с Ираном.

«Нет, я не собираюсь этого делать. Ни одной стране не следует применять ядерное оружие», — цитирует его Reuters.

По словам Трампа, США уже нанесли Ирану серьезный ущерб обычными средствами. Президент также добавил, что не спешит с соглашением, так как хочет заключить с Тегераном долгосрочную сделку.

Тегеран угрожает ударами по Саудовской Аравии

Иран при любых атаках на нефтяную инфраструктуру страны ответит ударами по энергетическим объектам Саудовской Аравии. Об этом сказал вице-президента Исламской Республики Исмаил Секаб Исфахани.

«Наши цели ясны. Мы выстроили лестницу реагирования: нижние ступени — „око за око, зуб за зуб“, верхние — „удар в голову“. Если будет поражена хотя бы одна из наших нефтяных скважин, один из нефтяных объектов Саудовской Аравии также станет целью. Поэтому не стоит бояться заявлений Трампа. Будет дан необходимый и соразмерный ответ», — приводит его слова агентство IRNA.

Израиль вновь атаковал Ливан

Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в двух районах на юге Ливана. Атаку провели в ответ на обстрел израильской территории на фоне договоренностей о прекращении огня, заявили в ЦАХАЛ.

Перед этим Трамп объявил, что перемирие между Израилем и Ливаном продлено на три недели, а стороны уже начали переговоры.

Иран хочет освободить российские суда от пошлин за проход через Ормуз

Тегеран сделал исключения для нескольких стран, включая Россию, в вопросе взимания пошлин за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«В настоящий момент мы предусмотрели исключения для некоторых стран, что будет в будущем — не знаю. Однако в настоящий момент наш МИД старается задействовать исключения, предусмотренные для дружественных стран, например, России», — сказал дипломат в разговоре с РИА Новости.

Отметим, что Тегеран объявил о намерении брать пошлины со всех судов, которые проходят через Ормузский пролив.

Военные действия на Ближнем Востоке начались 28 февраля. 8 апреля при содействии Пакистана стороны договорились о двухнедельном перемирии, а 11 апреля — провели первые переговоры. Делегации обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной программы, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь десятипунктный план Ирана.