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Происшествия Столкнулись два поезда, пять человек в критическом состоянии: россиянка пострадала в железнодорожной катастрофе в Дании

Столкнулись два поезда, пять человек в критическом состоянии: россиянка пострадала в железнодорожной катастрофе в Дании

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После аварии женщину доставили в больницу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUПосле аварии женщину доставили в больницу | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

После аварии женщину доставили в больницу

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

Крупная железнодорожная авария произошла в Дании, к северу от Копенгагена. Среди пострадавших при крушении двух поездов оказалась гражданка Российской Федерации.

«По сведениям датской полиции, среди пострадавших была россиянка. Она была доставлена в центральную больницу Копенгагена», — уточняется в Telegram-канале посольства РФ в Дании.

Женщине оказали медицинскую помощь и выписали, уточнили в диппредставительстве.

Столкновение двух поездов произошло у населенного пункта Кагеруп, примерно в 30 км к северу от Копенгагена. По предварительным данным, в поездах находились 38 человек. В результате аварии пострадали 17 пассажиров, из них 5 — в критическом состоянии, еще 12 — получили легкие травмы, пишет ТАСС.

В настоящий момент местная полиция проводит несколько проверок, а специальная комиссия по чрезвычайным происшествиям осматривает территорию. Причины инцидента пока не называются.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Крушение Поезд Дания Посольство ДТП
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Комментарии
5
Гость
23 апреля, 19:39
Дания страна вражеская. Нечего там делать россиянам и россиянкам.
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