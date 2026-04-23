Столкнулись два поезда, пять человек в критическом состоянии: россиянка пострадала в железнодорожной катастрофе в Дании

После аварии женщину доставили в больницу Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Крупная железнодорожная авария произошла в Дании, к северу от Копенгагена. Среди пострадавших при крушении двух поездов оказалась гражданка Российской Федерации.

«По сведениям датской полиции, среди пострадавших была россиянка. Она была доставлена в центральную больницу Копенгагена», — уточняется в Telegram-канале посольства РФ в Дании.

Женщине оказали медицинскую помощь и выписали, уточнили в диппредставительстве.

Столкновение двух поездов произошло у населенного пункта Кагеруп, примерно в 30 км к северу от Копенгагена. По предварительным данным, в поездах находились 38 человек. В результате аварии пострадали 17 пассажиров, из них 5 — в критическом состоянии, еще 12 — получили легкие травмы, пишет ТАСС.