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Происшествия Шесть человек пропали во время рыбалки в Хабаровском крае: версии о загадочном исчезновении

Шесть человек пропали во время рыбалки в Хабаровском крае: версии о загадочном исчезновении

С группой нет связи уже несколько дней

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Туристы уехали в глухую тайгу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТуристы уехали в глухую тайгу | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Туристы уехали в глухую тайгу

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Пятеро молодых людей и одна девушка уехали на рыбалку в Хабаровском крае и до сих пор не вышли на связь. Группа должна была вернуться 21 апреля, однако их местонахождение неизвестно с 19 апреля. Телефоны пропавших не работают, а обстоятельства их исчезновения пока не ясны.

По предварительной информации, группа из пяти человек в возрасте от 19 до 32 лет на автомобиле 18 апреля выехала из Хабаровска. Предположительно, рыбачить они собирались в районе реки Катэн. Именно там туристов разыскивает полиция и спасатели. По данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, днем 23 апреля спасатели поисково-спасательного отряда выехали в район поиска на автомобиле повышенной проходимости с необходимым снаряжением. 

Источник:

МЧС Хабаровского края / MAX

Как сообщает Telegram-канал SHOT, компания на микроавтобусе отправилась в сторону поселка Южного, который находится глубоко в тайге в 200 километрах от Хабаровска, в окружении множества рек. Оттуда они поехали вдоль реки Балазы в сторону реки Катэн. По пути они несколько раз останавливались, чтобы порыбачить.

Последний раз на связь одна из пропавших выходила 19 апреля. Она писала сестре, что у них всё хорошо, и переживала, что во время поездки у группы не будет связи. Тогда же в последний раз зафиксировали сигнал с ее телефона. В тот же день их видели в поселке Южном. Они спрашивали у местных дорогу в сторону заброшенной деревни.

Компания должна была вернуться в Хабаровск 21 апреля, но до сих пор о них ничего не известно. Местные жители, как пишет SHOT, выдвигают несколько версий. Туристы могли утонуть, заблудиться в тайге или стать жертвами диких животных. В местных лесах водятся амурские тигры, бурые медведи и другие звери. Знакомые также не исключают, что группа могла оставить автомобиль и двигаться пешком в сторону Южного и других деревень, но потерялась в тайге.

МЧС России и полиция продолжают поиски, обследуя местность. Информация о возможном местонахождении группы уточняется. Спасатели напомнили о правилах безопасности: отправляясь в лес или на рыбалку, нужно заранее продумать маршрут, изучить местность на карте, сообщить родственникам о планах, иметь при себе заряженный телефон, компас, запас воды и продуктов, теплые вещи и лекарства. До открытия навигации выходить на воду на маломерных судах опасно.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Исчезновение Рыбалка Хабаровский край Тигр Тайга
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Комментарии
2
Гость
23 апреля, 16:34
Они уехали
Гость
23 апреля, 13:28
Искали приключений и нашли их. Надеюсь, что все вернуться, а не как с медведем в Костромской области.
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Гость
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