Дроны били прямо по людям на улице: все, что известно об атаках на регионы за сутки

ПВО уничтожила 50 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Регионы России атаковали беспилотники 22 апреля. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время налета дронов погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент атаки беспилотника на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Второй мужчина получил травму головы, предплечья, также у него ампутировало пальцы. Пострадавшего доставили белгородскую городскую больницу № 2.

Помимо этого, в разных районах Белгородской области во время атак ранения получили шесть мирных жителей. Также дроны ударили по частным домам и машинам мирных граждан.

«В Шебекинском округе при сбитии воздушных целей в городе Шебекино повреждены кровли двух частных домов и двух гаражей, а также посечен легковой автомобиль», — уточнил Гладков.

Источник: Настоящий Гладков / Telegram Источник: Настоящий Гладков / Telegram

А в Брянской области погибла женщина, под ногами которой взорвалась мина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину „лепесток“. В результате женщина погибла. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — сообщил губернатор.

Также два человека получили травмы во время атак дронов. Так, в селе Новый Ропск Климовского района ранен мужчина, его госпитализировали. Второй случай произошел во время налета беспилотника на предприятие в Погарском районе. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу.

Курскую область также атаковали дроны. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, пострадал мирный житель.

«Беспилотник атаковал автомобиль в поселке Коренево Кореневского района. Пострадал 43-летний мужчина: у него ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», — говорится в сообщении.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь.

Также дрон атаковал многоквартирный дом в центре Курска. Во время ударов никто не пострадал.

«Ночью вражеский беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, обломки повредили кровлю котельной. Жильцов верхних этажей оперативно эвакуировали», — уточнил губернатор.