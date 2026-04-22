НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

2 м/c,

ю-в.

 747мм 73%
Подробнее
1 Пробки
USD 78,70
EUR 89,63
Нагрянет гроза
Застряли на колесе обозрения
Здесь был Пушкин
Двор в обломках БПЛА
Отдых в Египте
Ярославну укусил «наноклещ»
Многодетная семья погибла в ДТП
Афиша на последнюю неделю июля
Происшествия Атаки БПЛА Дроны били прямо по людям на улице: все, что известно об атаках на регионы за сутки

Дроны били прямо по людям на улице: все, что известно об атаках на регионы за сутки

Под удар попало несколько регионов РФ

7 457
ПВО уничтожила 50 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUПВО уничтожила 50 беспилотников (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

ПВО уничтожила 50 беспилотников (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

Регионы России атаковали беспилотники 22 апреля. Во время налета погибли и пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время налета дронов погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В момент атаки беспилотника на кровле коммерческого объекта двое рабочих восстанавливали повреждения после предыдущей атаки БПЛА. Беспилотник ударил по мужчине, от полученных ранений он скончался на месте», — говорится в сообщении.

Второй мужчина получил травму головы, предплечья, также у него ампутировало пальцы. Пострадавшего доставили белгородскую городскую больницу № 2.

Помимо этого, в разных районах Белгородской области во время атак ранения получили шесть мирных жителей. Также дроны ударили по частным домам и машинам мирных граждан.

«В Шебекинском округе при сбитии воздушных целей в городе Шебекино повреждены кровли двух частных домов и двух гаражей, а также посечен легковой автомобиль», — уточнил Гладков.

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

Источник: Настоящий Гладков / TelegramИсточник: Настоящий Гладков / Telegram
Источник:

Настоящий Гладков / Telegram

А в Брянской области погибла женщина, под ногами которой взорвалась мина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину „лепесток“. В результате женщина погибла. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — сообщил губернатор.

Также два человека получили травмы во время атак дронов. Так, в селе Новый Ропск Климовского района ранен мужчина, его госпитализировали. Второй случай произошел во время налета беспилотника на предприятие в Погарском районе. Пострадавшего сотрудника доставили в больницу.

Курскую область также атаковали дроны. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, пострадал мирный житель.

«Беспилотник атаковал автомобиль в поселке Коренево Кореневского района. Пострадал 43-летний мужчина: у него ранение правого предплечья, кисти с переломом, локтевой кости, правого бедра и колена, открытый перелом костей правой голени», — говорится в сообщении.

Мужчина находится в тяжелом состоянии. Ему оказывают медицинскую помощь.

Также дрон атаковал многоквартирный дом в центре Курска. Во время ударов никто не пострадал.

«Ночью вражеский беспилотник врезался в крышу многоквартирного дома, обломки повредили кровлю котельной. Жильцов верхних этажей оперативно эвакуировали», — уточнил губернатор.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 мск ПВО сбила 50 беспилотников. Дроны уничтожили над Брянской, Курской и Белгородской областями.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Атака ПВО Удар
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
26 апреля, 11:13
А эти люди тоже были ZA..?!
Гость
23 апреля, 11:43
Нас это в Ярике совсем не касается. Концертов охота мировых звезд в дк Добрыни
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем