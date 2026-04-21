«До чего довели наших детей»: в Архангельской области 15-летняя школьница пропала после несданного экзамена по географии

С 31 марта в Архангельской области ищут пропавшую школьницу Киру Адоеву. Она ушла из школы Котласа, и с тех пор неизвестно, где она находится. По данным из собственных источников редакции 29.RU, девочка пропала после неудачной попытки сдать экзамен по географии. В Сети люди обсуждают, как экзамены могут влиять на детей.
«Бедные дети!»
Как известно редакции 29.RU, рассматривают разные версии о том, что могло случиться со школьницей, в том числе и самоубийство.
Известно, что семья пропавшей приехала в Архангельскую область из Кабардино-Балкарии. В день исчезновения девочка не сдала экзамен по географии и написала своему парню прощальное сообщение.
В Сети появляется множество комментариев о том, что похожую девочку видели в разных частях Архангельска, в Катунино и Северодвинске.
«Да, свидетельств очень много, это не только Архангельск, Северодвинск, Котлас, но и другие регионы — Уфа, Коми», — рассказали в «ЛизаАлерт».
Все свидетельства проверяют на местах, по всем городам, где видели похожую девушку, запущены рассылки с приметами. Сейчас поиск продолжается силами опытных добровольцев «ЛизаАлерт» и правоохранительных органов.
Пользователи Сети сочувствуют родителям пропавшей и рассуждают, как подростки могут переживать из-за экзаменов и к чему это приводит.
— До чего доводит эта сдача экзаменов, что дети на такое идут, бред. Хоть бы нашлась. Ведь столько других вариантов в жизни, родителям сил, — пишет Оксана.
— Да где же ребенок? Столько времени прошло. Стоит ли так переживать из-за экзамена? Бедная девочка. Родителей жалко. Только бы всё было хорошо!
— Считаю, что всегда при любом раскладе надо выбирать жизнь и учить этому ребенка. Это ужасно, и можно только представить, что чувствуют родители…
— Не напишешь пробный, и начинают тебя тюкать, что не сдашь ЕГЭ. Вот потом дети и погибают. Раньше педагог поддерживал, занимался, настраивал ребенка, а теперь стращают и в угол загоняют, — считает Марина.
— С нами учителя раньше занимались. Помню, учились 5 дней в неделю, а по субботам мы готовились по выбранным предметам! У меня были биология и география. Ну и математика/русский! И сдала все ЕГЭ на 4-5! А сейчас… Учителя работают [как попало]. Я вижу, как у моих детей идет школьная программа! Тему не хотят объяснить, если не понял ребенок! Очень обидно… бедные дети! И потом вот такие последствия…
— Это насколько нужно бояться реакции своих родителей, из-за проваленного экзамена…
— Бедная девочка… У меня ребенок тоже только с 4-го раза сдал географию… Но мы спокойно абсолютно к этому отнеслись… На этом жизнь не заканчивается!
— Плевать на экзамены… родители ждут. До чего довели наших детей?! ОГЭ, ЕГЭ пора давно отменить и ввести обычные экзамены, как раньше.
— У меня сын, закончив школу, сказал: «11 лет ада закончены»! Их действительно пугают, что не сдадут, но я всегда своему говорила: «Не нужно зацикливать себя на этом, не сдашь — значит, позже пересдача». На выпускной одна знакомая сказала, если не сдаст ребенок, значит не идет на вечер! Бред! Не нужно наказывать таким способом, ребенок и так расстроен. Выпускной один раз в жизни из школы, надо идти, что бы ни случилось! А экзамен сдать можно, благо шанс дают! Поэтому, в первую очередь, нужно родителям внушать своим детям, что нужно не бояться сделать ошибки, тогда и уверенность будет у детей.
Как поддержать ребенка в период подготовки к экзаменам
Как отмечает детский психолог Татьяна Шукшина, период подготовки к экзаменам — это стресс не только для родителей и учителей, но и для детей.
— Экзаменам придается большое значение, как будто это черта, после которой жизнь может быть, а может и не быть, смотря с каким результатом сдашь экзамены. Существует балловая система оценки знаний, которая может повлиять на выбор вуза и дальнейший жизненный путь. Важность этого факта определяет ценность маленького человечка.
По мнению Татьяны, на подростке лежит достаточно большая ответственность перед родителями и перед собой.
— В этом случае два видимых пути: сидеть с уроками до посинения. Другой путь — забросить всю учебу, так как непреодолимое сопротивление создается в случае ожидания со стороны взрослых. Чаще тот и другой подход приводят к истощению нервной системы, что отражается на самочувствии ребенка.
Также, по словам психолога, на состояние ребенка влияет общество взрослых, взволнованных социальной ситуацией, так как не каждый родитель может позволить себе оплачивать учебу, и его можно понять. Каждый родитель хочет для ребенка лучшего из возможного.
Важно соблюдать режимные моменты — обязательно сон, еда, отдых.
— В этот период следует упразднить всё, что может являться излишней нагрузкой на психику, в том числе и какие-то активности, если они идут вразрез с психогигиеной и индивидуальными особенностями и возможностями ребенка.
Очень важно, чтобы сами взрослые по возможности не придавали такого значения этому водоразделу в жизни школьника. Уверенность и спокойствие родителя — залог психологического спокойствия детей.
— Старайтесь чаще быть в добром контакте с ребенком, обращая внимание на его чувства. По возможности стараясь проговаривать и проживать чувства ребенка, не обесценивая их. Например: «Не бойся, все получится!»
Социальная ситуация сильно осложняет жизнь ребенку. И то, что для взрослого ерунда, для ребенка может иметь значение с глубоким минусом.
— Старайтесь останавливать ребенка в особом рвении с подготовкой к экзаменам. Следите за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. Продолжительное напряжение (стресс) и ментальная нагрузка негативно влияют на организм в целом, что отражается на настроении и самочувствии ребенка. Поэтому возвращаюсь снова к психогигиене: сон, еда, поддержка взрослого помогут школьнику сделать шаг во взрослую жизнь с надеждой на лучшее будущее.
Приметы пропавшей: рост 154 сантиметра, волосы черные, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые. Одежда: черная куртка, белая футболка, черные брюки, черные ботинки.
Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Попову А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по бесплатной горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 (круглосуточно) или в дежурную часть по телефону: +7 (81837) 2-28-22.
Считаете ли вы, что в период экзаменов на современных детей слишком сильно давят?