«До чего довели наших детей»: в Архангельской области 15-летняя школьница пропала после несданного экзамена по географии

Поиски идут с 1 апреля Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Архангельской области

С 31 марта в Архангельской области ищут пропавшую школьницу Киру Адоеву. Она ушла из школы Котласа, и с тех пор неизвестно, где она находится. По данным из собственных источников редакции 29.RU, девочка пропала после неудачной попытки сдать экзамен по географии. В Сети люди обсуждают, как экзамены могут влиять на детей.

Источник: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Архангельской области

«Бедные дети!»

Как известно редакции 29.RU, рассматривают разные версии о том, что могло случиться со школьницей, в том числе и самоубийство.

Известно, что семья пропавшей приехала в Архангельскую область из Кабардино-Балкарии. В день исчезновения девочка не сдала экзамен по географии и написала своему парню прощальное сообщение .

В Сети появляется множество комментариев о том, что похожую девочку видели в разных частях Архангельска, в Катунино и Северодвинске.

«Да, свидетельств очень много, это не только Архангельск, Северодвинск, Котлас, но и другие регионы — Уфа, Коми», — рассказали в «ЛизаАлерт».

Все свидетельства проверяют на местах, по всем городам, где видели похожую девушку, запущены рассылки с приметами. Сейчас поиск продолжается силами опытных добровольцев «ЛизаАлерт» и правоохранительных органов.

Пользователи Сети сочувствуют родителям пропавшей и рассуждают, как подростки могут переживать из-за экзаменов и к чему это приводит.

— До чего доводит эта сдача экзаменов, что дети на такое идут, бред. Хоть бы нашлась. Ведь столько других вариантов в жизни, родителям сил, — пишет Оксана.

— Да где же ребенок? Столько времени прошло. Стоит ли так переживать из-за экзамена? Бедная девочка. Родителей жалко. Только бы всё было хорошо!

— Считаю, что всегда при любом раскладе надо выбирать жизнь и учить этому ребенка. Это ужасно, и можно только представить, что чувствуют родители…

— Не напишешь пробный, и начинают тебя тюкать, что не сдашь ЕГЭ. Вот потом дети и погибают. Раньше педагог поддерживал, занимался, настраивал ребенка, а теперь стращают и в угол загоняют, — считает Марина.

— С нами учителя раньше занимались. Помню, учились 5 дней в неделю, а по субботам мы готовились по выбранным предметам! У меня были биология и география. Ну и математика/русский! И сдала все ЕГЭ на 4-5! А сейчас… Учителя работают [как попало]. Я вижу, как у моих детей идет школьная программа! Тему не хотят объяснить, если не понял ребенок! Очень обидно… бедные дети! И потом вот такие последствия…

— Это насколько нужно бояться реакции своих родителей, из-за проваленного экзамена…

— Бедная девочка… У меня ребенок тоже только с 4-го раза сдал географию… Но мы спокойно абсолютно к этому отнеслись… На этом жизнь не заканчивается!

— Плевать на экзамены… родители ждут. До чего довели наших детей?! ОГЭ, ЕГЭ пора давно отменить и ввести обычные экзамены, как раньше.

— У меня сын, закончив школу, сказал: «11 лет ада закончены»! Их действительно пугают, что не сдадут, но я всегда своему говорила: «Не нужно зацикливать себя на этом, не сдашь — значит, позже пересдача». На выпускной одна знакомая сказала, если не сдаст ребенок, значит не идет на вечер! Бред! Не нужно наказывать таким способом, ребенок и так расстроен. Выпускной один раз в жизни из школы, надо идти, что бы ни случилось! А экзамен сдать можно, благо шанс дают! Поэтому, в первую очередь, нужно родителям внушать своим детям, что нужно не бояться сделать ошибки, тогда и уверенность будет у детей.

Как поддержать ребенка в период подготовки к экзаменам

Как отмечает детский психолог Татьяна Шукшина, период подготовки к экзаменам — это стресс не только для родителей и учителей, но и для детей.

— Экзаменам придается большое значение, как будто это черта, после которой жизнь может быть, а может и не быть, смотря с каким результатом сдашь экзамены. Существует балловая система оценки знаний, которая может повлиять на выбор вуза и дальнейший жизненный путь. Важность этого факта определяет ценность маленького человечка.

По мнению Татьяны, на подростке лежит достаточно большая ответственность перед родителями и перед собой.

— В этом случае два видимых пути: сидеть с уроками до посинения. Другой путь — забросить всю учебу, так как непреодолимое сопротивление создается в случае ожидания со стороны взрослых. Чаще тот и другой подход приводят к истощению нервной системы, что отражается на самочувствии ребенка .

Также, по словам психолога, на состояние ребенка влияет общество взрослых, взволнованных социальной ситуацией, так как не каждый родитель может позволить себе оплачивать учебу, и его можно понять. Каждый родитель хочет для ребенка лучшего из возможного.

Важно соблюдать режимные моменты — обязательно сон, еда, отдых.

— В этот период следует упразднить всё, что может являться излишней нагрузкой на психику, в том числе и какие-то активности, если они идут вразрез с психогигиеной и индивидуальными особенностями и возможностями ребенка.

Очень важно, чтобы сами взрослые по возможности не придавали такого значения этому водоразделу в жизни школьника. Уверенность и спокойствие родителя — залог психологического спокойствия детей .

— Старайтесь чаще быть в добром контакте с ребенком, обращая внимание на его чувства. По возможности стараясь проговаривать и проживать чувства ребенка, не обесценивая их. Например: «Не бойся, все получится!»

Социальная ситуация сильно осложняет жизнь ребенку. И то, что для взрослого ерунда, для ребенка может иметь значение с глубоким минусом.

— Старайтесь останавливать ребенка в особом рвении с подготовкой к экзаменам . Следите за тем, чтобы ребенок не переутомлялся. Продолжительное напряжение (стресс) и ментальная нагрузка негативно влияют на организм в целом, что отражается на настроении и самочувствии ребенка. Поэтому возвращаюсь снова к психогигиене: сон, еда, поддержка взрослого помогут школьнику сделать шаг во взрослую жизнь с надеждой на лучшее будущее.

Приметы пропавшей: рост 154 сантиметра, волосы черные, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые. Одежда: черная куртка, белая футболка, черные брюки, черные ботинки.

Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Попову А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по бесплатной горячей линии отряда «ЛизаАлерт»: 8 800 700-54-52 (круглосуточно) или в дежурную часть по телефону: +7 (81837) 2-28-22.