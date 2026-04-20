В Черном море новый разлив мазута: огромное пятно нашли у курортной зоны

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Пятно движется в сторону суши (архивное фото) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПятно движется в сторону суши (архивное фото) | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Пятно движется в сторону суши (архивное фото)

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В акватории Черного моря неподалеку от Туапсе на радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировали крупное темное пятно, похожее на нефтяной слик. О находке сообщил Telegram-канал «Прозрачный мир», который занимается анализом спутниковых данных. По его оценке, площадь пятна составляет около семи квадратных километров, длина — до семи километров, ширина — до полутора километра. Судя по опубликованной схеме, пятно дрейфует в сторону берега и якорной стоянки под действием ветра.

Источник: Прозрачный Мир / Telegram Источник: Прозрачный Мир / Telegram
Источник:

Прозрачный Мир / Telegram

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Пятно смещается на восток, в сторону якорной стоянки и побережья. В этом районе ветер составляет 3,2–3,5 м/с, с порывами до 5 м/с, и именно он задает направление дрейфа пятна. При таком ветре загрязнение уходит не в открытую акваторию, а продолжает двигаться к берегу.

Об этом сообщает источник

Появление такого пятна вызывает вопросы из-за недавнего разлива нефтепродуктов в Туапсе. Утром 19 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за пожара на морском терминале после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. Власти заявили, что разлив в акватории реки локализован: установлены 750 метров боновых заграждений, пять устройств для сбора загрязнений и оборудована нефтеловушка. Официальная версия на этот момент — выхода нефтепродуктов в море не допущено.

Что говорили местные жители и власти

Еще 18 апреля местные жители сообщали о черной пленке в море у Туапсе. Об этом писали наши коллеги из 93.RU, подчеркивая, что официальных комментариев о попадании загрязнения именно в морскую акваторию на тот момент не было. Уже на следующий день краевой оперштаб заявил, что разлив удалось локализовать в реке и в море нефтепродукты не вышли.

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Комментарии
2
Гость
21 апреля, 07:02
Зато, помыл машину на даче и получи штраф. А госуха сотнями тонн льёт и не чешется.
Гость
20 апреля, 20:00
Но сурово брови мы нахмурим.
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Гость
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