В Черном море новый разлив мазута: огромное пятно нашли у курортной зоны

Пятно движется в сторону суши (архивное фото) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В акватории Черного моря неподалеку от Туапсе на радиолокационном снимке Sentinel-1A зафиксировали крупное темное пятно, похожее на нефтяной слик. О находке сообщил Telegram-канал «Прозрачный мир», который занимается анализом спутниковых данных. По его оценке, площадь пятна составляет около семи квадратных километров, длина — до семи километров, ширина — до полутора километра. Судя по опубликованной схеме, пятно дрейфует в сторону берега и якорной стоянки под действием ветра.

Источник: Прозрачный Мир / Telegram

Пятно смещается на восток, в сторону якорной стоянки и побережья. В этом районе ветер составляет 3,2–3,5 м/с, с порывами до 5 м/с, и именно он задает направление дрейфа пятна. При таком ветре загрязнение уходит не в открытую акваторию, а продолжает двигаться к берегу. Об этом сообщает источник

Появление такого пятна вызывает вопросы из-за недавнего разлива нефтепродуктов в Туапсе. Утром 19 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что нефтепродукты попали в реку Туапсе из-за пожара на морском терминале после атаки БПЛА в ночь на 16 апреля. Власти заявили, что разлив в акватории реки локализован: установлены 750 метров боновых заграждений, пять устройств для сбора загрязнений и оборудована нефтеловушка. Официальная версия на этот момент — выхода нефтепродуктов в море не допущено.

Что говорили местные жители и власти