Порт в огне, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома: беспилотники второй день атакуют южные регионы РФ

Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько регионов России. К сожалению, без жертв не обошлось. В морском порту начался пожар, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома.
Больше всего досталось Краснодарскому краю. В Туапсе минувшей ночью произошла массированная атака беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В порту вспыхнул пожар. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. На местах работают оперативные службы.
В морском порту погиб один мужчина. Еще один получил ранения, уточнил Вениамин Кондратьев.
Сирены звучали и в других городах области. Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске, Анапе и Геленджике.
Беспилотники ударили и по Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Зёрново, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Два человека пострадали, их доставили в больницу.
Об отражении атаки дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военные сбили восемь беспилотников. Пострадавших нет. Осколки повредили крыши домов, а также гараж.
Днём ранее дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря. Ракетный удар нанесли по Таганрогу. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, на складе произошел пожар, несколько человек пострадали. Также серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей