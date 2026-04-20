Порт в огне, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома: беспилотники второй день атакуют южные регионы РФ

Беспилотную опасность объявили в нескольких областях (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько регионов России. К сожалению, без жертв не обошлось. В морском порту начался пожар, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома.

Больше всего досталось Краснодарскому краю. В Туапсе минувшей ночью произошла массированная атака беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В порту вспыхнул пожар. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. На местах работают оперативные службы.

В морском порту погиб один мужчина. Еще один получил ранения, уточнил Вениамин Кондратьев.

Сирены звучали и в других городах области. Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Беспилотники ударили и по Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Зёрново, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Два человека пострадали, их доставили в больницу.

Об отражении атаки дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военные сбили восемь беспилотников. Пострадавших нет. Осколки повредили крыши домов, а также гараж.