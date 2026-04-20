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Происшествия Атаки БПЛА Порт в огне, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома: беспилотники второй день атакуют южные регионы РФ

Порт в огне, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома: беспилотники второй день атакуют южные регионы РФ

Есть погибшие и пострадавшие

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Беспилотную опасность объявили в нескольких областях (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБеспилотную опасность объявили в нескольких областях (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотную опасность объявили в нескольких областях (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько регионов России. К сожалению, без жертв не обошлось. В морском порту начался пожар, а обломки дронов упали на школу, церковь и дома. 

Больше всего досталось Краснодарскому краю. В Туапсе минувшей ночью произошла массированная атака беспилотников, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В порту вспыхнул пожар. Обломки БПЛА повредили остекление в начальной школе, детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме, а также газовую трубу. На местах работают оперативные службы.

В морском порту погиб один мужчина. Еще один получил ранения, уточнил Вениамин Кондратьев. 

Сирены звучали и в других городах области. Угрозу атаки беспилотников объявили в Новороссийске, Анапе и Геленджике. 

Беспилотники ударили и по Брянской области. Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в селе Зёрново, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Два человека пострадали, их доставили в больницу.

Об отражении атаки дронов сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Военные сбили восемь беспилотников. Пострадавших нет. Осколки повредили крыши домов, а также гараж.

Днём ранее дроны уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря. Ракетный удар нанесли по Таганрогу. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, на складе произошел пожар, несколько человек пострадали. Также серьезные повреждения получили: коммерческие предприятия, Таганрогский механический колледж и более десяти автомобилей

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Севастополь Туапсе Сирена Пожар
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Комментарии
3
Гость
20 апреля, 20:12
Чтобы достичь целей СВО, тем более условий ультиматума от декабря 2021 года, при нынешней тактике и стратегии понадобится 30 лет. Мы потянем?
Гость
20 апреля, 15:44
Все явно знали о том что будут жертвы, и всё равно ринулись в авантюру. А теперь вы все просто сожалеете?
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Гость
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