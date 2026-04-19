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Происшествия В детском питании нашли крысиный яд — баночки были вскрыты и запечатаны вновь

В детском питании нашли крысиный яд — баночки были вскрыты и запечатаны вновь

На опасных товарах обнаружили странные красные кружки

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Продукцию изъяли из продажи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU Продукцию изъяли из продажи | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Продукцию изъяли из продажи

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

В баночках детского питания Hipp обнаружили крысиный яд. Такой товар выявили на полках магазинов в Австрии и ряде других стран, пишет Reuters со ссылкой на заявление полиции.

Всё началось с обращения клиента: он пожаловался на подозрительную банку детского питания с морковью и картофелем. Лабораторный анализ подтвердил наличие токсичного вещества в продукте. В итоге из магазинов отозвали 1500 единиц товара.

По данным полиции Бургенланда, подозрительные баночки имеют признаки вскрытия — у них повреждена крышка. А еще у опасного товара обнаружили наклейку с красным кружком на дне. В полиции отметили, что содержимое банок имеет необычный запах.

Лабораторные анализы аналогичных баночек, изъятых в Чехии и Словакии, также показали наличие крысиного яда. Компания Hipp подтвердила Reuters, что некоторые банки с детским питанием действительно были отравлены.

В компании назвали произошедшее «внешним преступным вмешательством», затронувшим канал распространения Spar Austria. Производитель предупредил, что употребление такого питания опасно для жизни.

Spar — международная сеть супермаркетов, основанная в 1932 году в Нидерландах. В сети есть разные магазины: от небольших точек (Spar Express) до супермаркетов и гипермаркетов (Spar, EuroSpar, InterSpar). Магазины Spar работают в 48 странах — в Европе, Азии, Африке, Австралии, России и других регионах.

В Spar Austria заявили, что изъяли из продажи продукты Hipp во всех странах, где супермаркет ведет бизнес, включая Австрию, Словению, Венгрию, Хорватию и Северную Италию. Магазины Spar в других странах не являются частью Spar Austria, добавили в компании.

Мы запросили комментарий по данной ситуации в Роспотребнадзоре.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Яд Детское питание Магазин
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Комментарии
2
Гость
20 апреля, 08:32
А у нас обычно дустом густо посыпают.
Гость
20 апреля, 07:55
Это традиционный почерк англичан, а теперь и украинцев.
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Гость
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