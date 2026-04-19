Мужчина застрелил восемь детей в США. Есть раненые

Место происшествия оцепили Источник: NBC.com

Утром 19 апреля в городе Шривпорт (штат Луизиана) произошла стрельба. Погибли восемь детей, еще двое человек ранены. Возраст пострадавших — от года до 14 лет, сообщает NBC News со ссылкой на местную полицию.

По данным силовиков, стрельба произошла в квартале 300 по Западной 79‑й улице. Место преступления назвали «обширным»: оно охватывает два дома в этом районе и еще один на соседней улице Харрисон. Всего прозвучало десять выстрелов.

После стрельбы подозреваемый угнал автомобиль неподалеку и сбежал. За ним устроили погоню. В итоге полицейские убили мужчину. По версии полиции, он был единственным, кто стрелял.

Некоторые дети, находившиеся в зоне стрельбы, являются родственниками подозреваемого, передали силовики. Подробности о самом стрелке пока не раскрываются. Мотив преступления также остается неизвестным.

Мэр Шривпорта Том Арсено назвал случившееся одной из самых страшных трагедий в истории города.

«Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная, которая когда‑либо случалась в Шривпорте», — заявил Арсено.