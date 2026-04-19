Ракета ударила по складу — начался пожар, есть жертвы: главное о ночной атаке по России

На месте падения дронов работают экстренные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Минувшей ночью беспилотники атаковали несколько российских регионов. К сожалению, не обошлось без жертв. В Брянской области в результате удара дрона-камикадзе погиб мирный житель. В Ростовской области после ракетного обстрела на Таганрог произошел пожар. Нескольким людям потребовалась медицинская помощь.

По данным Минобороны, за ночь сбили 13 дронов. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

В Брянской области удар пришелся по селу Алешковичи. Погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз. Губернатор пообещал оказать необходимую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Ростовской области произошел ракетный удар. Как уточнил глава региона в Таганроге, трое человек обратились за медицинской помощью.

«В ходе нанесения ракетного удара по Таганрогу пострадала коммерческая инфраструктура. Возник пожар на территории складских помещений», — сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Данные о разрушениях уточняются. На месте работают оперативные службы.

Еще один дрон сбили в Неклиновском районе. Там, по предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений нет. В Ростовской области всё еще действует режим беспилотной опасности. Жителей просят быть осторожными.

Обновлено в 11:04 (мск):