Легковушка влетела в толпу на фестивале комиксов в Австралии — кадры с места аварии

Водителя задержала полиция Источник: Melbourne East Police Station

В Мельбурне автомобиль въехал в толпу недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con. Об этом сообщил телеканал 9news.

«Автомобиль Toyota выехал на бордюр на улице Лангс-роуд недалеко от выставочного комплекса Мельбурна, сбив двух пешеходов», — говорится в сообщении.

В результате ДТП один человек скончался на месте, его личность устанавливают полицейские. Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские задержали водителя. Очевидцы утверждают, что водитель направил машину прямо в сторону группы людей.

Среди посетителей оказалась женщина-парамедик, которая первой пришла на помощь пострадавшему и оказывала ему поддержку около 20 минут до прибытия экстренных служб. После этого к работе приступили прибывшие на место медики и другие службы реагирования.

Источник: Melbourne East Police Station

Как рассказала детектив Крейг Макэвой, обстоятельства происшествия «крайне необычны». Следствию предстоит выяснить, употреблял ли водитель наркотики или алкоголь перед тем, как сесть за руль.