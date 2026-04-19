Легковушка влетела в толпу на фестивале комиксов в Австралии — кадры с места аварии

В Мельбурне автомобиль въехал в толпу недалеко от места проведения фестиваля комиксов Supanova Comic Con. Об этом сообщил телеканал 9news.
«Автомобиль Toyota выехал на бордюр на улице Лангс-роуд недалеко от выставочного комплекса Мельбурна, сбив двух пешеходов», — говорится в сообщении.
В результате ДТП один человек скончался на месте, его личность устанавливают полицейские. Второго пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Полицейские задержали водителя. Очевидцы утверждают, что водитель направил машину прямо в сторону группы людей.
Среди посетителей оказалась женщина-парамедик, которая первой пришла на помощь пострадавшему и оказывала ему поддержку около 20 минут до прибытия экстренных служб. После этого к работе приступили прибывшие на место медики и другие службы реагирования.
Как рассказала детектив Крейг Макэвой, обстоятельства происшествия «крайне необычны». Следствию предстоит выяснить, употреблял ли водитель наркотики или алкоголь перед тем, как сесть за руль.
«Автомобиль проехал значительное расстояние по тротуару, и мы пытаемся понять причину, по которой водитель продолжал движение по пешеходной зоне», — отметил Макэвой.