Тушат 26 спасателей: появилось видео с места пожара в девятиэтажке в Ярославле

В Ярославле загорелась квартира в девятиэтажке Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Ярославль Очевидец / Telegram

В МЧС озвучили подробности пожара на улице Академика Колмогорова, 5 во Фрунзенском районе Ярославля. По данным спасателей, вызов от местных жителей поступил 16 апреля в 8:52.

«Задействовано восемь единиц техники и 26 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Ликвидация пожара была объявлена в 9:39. Судя по видео с места ЧП, снятому очевидцами, спасатели разворачивали автолестницу. Дым клубами валил из окна на четвертом этаже дома.

Спасатели МЧС разворачивали автолестницу Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ранее очевидцы рассказывали, что видели около шести пожарных машин на Московском проспекте, которые ехали с включенными спецсигналами в сторону проспекта Фрунзе. В МЧС сообщили, что был объявлен ранг пожара 1-БИС. Это значит, что понадобились дополнительные бригады спасателей для тушения пожара.