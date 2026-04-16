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Происшествия «Уже шесть пожарок проехало»: в Ярославле загорелась квартира в девятиэтажке

«Уже шесть пожарок проехало»: в Ярославле загорелась квартира в девятиэтажке

Первые подробности ЧП

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В Ярославле начался пожар в девятиэтажном доме | Источник: Ярославль Очевидец / TelegramВ Ярославле начался пожар в девятиэтажном доме | Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

В Ярославле начался пожар в девятиэтажном доме

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

Утром 16 апреля жители Ярославля заметили несколько пожарных машин с включенными спецсигналами на Московском проспекте. По словам очевидцев, они направлялись в сторону проспекта Фрунзе.

«В районе Московского вокзала, может, Фрунзе, что-то происходит. Уже шесть пожарок в проехало в том направлении с мигалками», — рассказала читательница 76.RU.

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что в девятиэтажке на улице Академика Колмогорова, 5 загорелась квартира. Судя по фото с места ЧП, опубликованному в социальных сетях, спасатели уже прибыли на место. Дым клубами валит из квартиры на четвертом этаже дома.

«В 8:56 объявлен пожар рангом 1-БИС. Направлены необходимые силы и средства. Информация уточняется», — уточнили в ярославском МЧС.

Ранг пожара 1-БИС присваивается в том случае, если возможностей двух пожарных расчетов не хватает для тушения огня. Тогда на подмогу выезжают две дополнительные машины. Обычно при ранге 1-БИС на месте работают четыре пожарных расчета.

Информация об эвакуации жильцов или о том, есть ли пострадавшие, уточняется.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
6
Гость
16 апреля, 17:01
Тоже пал травы?
Гость
16 апреля, 13:38
У меня сегодня тоже булка в тостере сгорела.
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Гость
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