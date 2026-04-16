«Уже шесть пожарок проехало»: в Ярославле загорелась квартира в девятиэтажке

В Ярославле начался пожар в девятиэтажном доме Источник: Ярославль Очевидец / Telegram

Утром 16 апреля жители Ярославля заметили несколько пожарных машин с включенными спецсигналами на Московском проспекте. По словам очевидцев, они направлялись в сторону проспекта Фрунзе.

«В районе Московского вокзала, может, Фрунзе, что-то происходит. Уже шесть пожарок в проехало в том направлении с мигалками», — рассказала читательница 76.RU.

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что в девятиэтажке на улице Академика Колмогорова, 5 загорелась квартира. Судя по фото с места ЧП, опубликованному в социальных сетях, спасатели уже прибыли на место. Дым клубами валит из квартиры на четвертом этаже дома.

«В 8:56 объявлен пожар рангом 1-БИС. Направлены необходимые силы и средства. Информация уточняется», — уточнили в ярославском МЧС.

Ранг пожара 1-БИС присваивается в том случае, если возможностей двух пожарных расчетов не хватает для тушения огня. Тогда на подмогу выезжают две дополнительные машины. Обычно при ранге 1-БИС на месте работают четыре пожарных расчета.