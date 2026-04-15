«Даже в глазах были колючки». Кто виноват в гибели школьницы и 17-летней беременной при прорыве дамбы в Дагестане

В 10 километрах от разрушенной во время потопа дагестанской Мамедкалы находится небольшое село Деличобан. Это место не затронула стихия, дома целы, мощный поток воды его миновал. Здесь — другая беда: уже не первый день к зданию в глубине поселка приходят с соболезнованиями друзья и соседи.
Дом Альберта Балабекова полон слез — при разрушении дамбы 5 апреля погибли его 17-летняя беременная невестка и 12-летняя внучка. Теперь убитого горем главу семейства винят в смерти близких и вызывают на допросы. MSK1.RU отправился в Деличобан, чтобы понять, можно ли было избежать трагедии.
Сюда мы приехали, зная только возраст погибших и название их родового села из сводок новостей. Найти дом было несложно — в селе все знают, где горюют. У дома Бабалековых стоит несколько машин, ворота открыты. Хозяева бы и рады встречать гостей по другому поводу — но сегодня так.
Прощаются с погибшими по мусульманским традициям несколько дней. Во дворе у дома сидят мужчины. Всех, кто приходит, встречают стоя, каждый молится и выражает близким соболезнования. Я решаюсь прервать обряд и представиться. Говорю, что ищу семью погибшей беременной девушки. Мужчины молча указывают на дверь, ведущую в дом. Там сидят их жены с детьми.
Скромный и далеко не новый снаружи дом парадно обустроен изнутри. Как только я переступаю порог, начинается суматоха. Женщины перебегают из комнаты в комнату, созывая родню. Двери захлопывают, детей выгоняют. Сейчас пойдут разговоры не для их ушей.
К нам заходит глава семьи, который был в момент трагедии за рулем. На диван усаживают прихрамывающую молодую женщину с замутненным взглядом. Раз в несколько минут она взмахивает руками и говорит одни и те же слова: «Ушла моя девочка. Перед моими глазами ушла моя девочка. Никак не могла ее спасти».
Вместе с ней входит молодой человек в черном. Парень скрывает лицо очками и кепкой. Наш разговор он будет слушать молча. Ни разу не присядет, не вставит реплику. Глядя в одну точку и иногда отворачиваясь, переводя дух.
Первым речь берет отец семьи.
«Водителем был я. Это дочь моя, — указывает он на хромую женщину. — У нее девочка утонула: 12 лет. Это сын мой, — оборачивается к парню в черном. — У него жена умерла беременная, три месяца срок. Все мы там были, вместе ехали, вся семья. Если бы мы их из машины вывести не успели, все вместе там бы и умерли в ней».
«Бах! Вторая волна, перевернуло всех. И всё — каша»
5 апреля в семье Балабековых был большой праздник. Они гуляли на свадьбе у родных в городе Дагестанские огни — в 10 минутах езды по федеральной трассе «Кавказ» от их села. Допоздна задерживаться они не стали, уже после шести часов вечера засобирались домой.
Помимо Альберта, в машине находились еще пятеро пассажиров. Именно этот факт станет триггером для правоохранителей. Глава семейства был за рулем, его сын Казбек на переднем пассажирском. Жена Альберта Наила, его дочь Самира с 12-летней девочкой и беременная 17-летняя невестка уселись позади.
Когда дамба Геджухского водохранилища дала течь, семья Балабековых вместе с двумя машинами застряли на небольшом мостике над рекой Дарвагчай. Именно по ней мощный поток двинулся с рухнувшей плотины на Мамедкалу.
«Сначала воды было не слишком много. Впереди нас ехала машина, и ее схватил гидроудар. Она заглохла. Сзади нас и вторая тоже застряла. Проехать некуда было, — рассказывает Альберт. — Буквально секунды мы просидели. Смотрим, уже вода подниматься начала. Я голову высунул, выехать не можем. Сын успел окна открыть, пока машина не заглохла».
По словам Альберта, когда они застряли на мосту, по машине ударила первая волна. Они даже не сразу поняли: пошла вода с гор из-за прорыва плотины или это по соседней полосе проехала фура. От давления машину прижало к ограждению.
«Встали мы там, даже дверь не могли открыть. Через окно пришлось друг друга вытаскивать, — продолжает глава семьи Балабековых. — Только вытащили — бах, вторая ударная волна. Перекинуло нас, там глубокая яма, перевернуло всех, и всё — каша. Я об ветки зацепился с таким трудом, вытащил ногу».
Сын на дерево как-то залез. Дочка внизу за дерево ухватилась. Где жена, я даже не знал. Я кричу, ору: «Где вы, семья?»
В машине, которая заглохла позади них, происходило то же самое. Там ехали супруги Халиловы из Великента. В салоне тоже были дети: их 12-летний сын и 5-летняя внучка. Люди помогали друг другу в беде, пытались закрепиться на крыше одной из машин и надеялись на помощь.
«Видел, как в задней машине женщина свою внучку схватила крепко. Уже что с ними дальше было, не знаю. Там уже каша стала», — вспоминает Альберт.
Позднее тела малышки и ее бабушки найдут за несколько километров вниз по течению.
«С корней ушла моя девочка. Не смогла ее спасти»
Самиру Балабекову, 35-летнюю дочь Альберта, унесло в другую сторону. Вместе с дочкой- школьницей они пытались удержаться на деревьях.
«На руках была моя девочка. На ветку поставила ее. Сама за другое дерево зацепилась. С корней ее дерево вырвало, с корней ушла моя девочка, — причитает убитая горем Самира. — Не смогла ее спасти, даже за ногу не могла ее схватить».
Перед моими глазами ушла моя девочка. Кричала бедная: «Мама, спаси меня»
Самира одна воспитывала троих детей. Теперь у нее остались двое: мальчик и девочка. Тоже школьники. Бывший муж уехал в Краснодар и алименты детям не присылает, говорит женщина. С детьми она живет в маленьком покосившемся сарае и много работает, чтобы содержать семью.
Погибшая 12-летняя Джанет (имя изменено по требованию законодательства), еще сидя в машине, отправляла братику и сестре кадры подтопления, в котором погрязла их машина. Файлы прогрузились уже потом, когда связь в районе стала стабильной, а жизнь девочки уже было не вернуть. На кадрах видно, как авто уходит под воду.
Малышку спасти не удалось. Перед погребением ее омывала тетя — таков мусульманский обычай. Девочку достали из ила всю в грязи. Ветки и солома застряли в коже, в глазах были колючки.
«Наша девочка, она вся в этих ветках „пришла“ сюда. Я ее сама умывала, — дрожащим голосом рассказывает ее тетя Раида. — Я сама эти ветки из кожи и из волос выдергивала. Уже невозможно было вытащить, мне пришлось подстричь ее. Вся грязная, даже в глазах у нее были эти колючки».
17-летняя беременная невестка не удержалась на машине, куда семья забралась в ожидании помощи. Ее пытался спасти жених, сын Альберта. У выживших язык не поворачивается сказать, что потеряли двоих. Для них погибли трое — 12-летняя Джанет (имя изменено), невестка Белла (имя изменено) и ее нерожденный малыш.
«Брат вытащил Беллу (имя изменено) из машины. Поднял на капот, она упала с капота, брат ее схватил, пытался удержать. Она в секунды просто выскользнула и ее унесло, — говорит Раида. — Брат убивался, тоже хотел уйти… за ними: за невесткой, за ребенком нерожденным… Я ему кричала: „Не надо! Остановись, брат. Хоть ты не уходи“».
Когда ее достали, она вся была окоченевшая, вся синюшняя. У нее в глазах кровь, из носа кровь. Это ужас, очень страшно.
«В чём он виноват? Он что, хотел три трупа за день хоронить?»
К моменту, когда все застрявшие на мосту машины унесло, на трассе «Кавказ» с обеих сторон уже собралась толпа. Кто-то снимал последствия потопа на фоне истошных криков утопающих, другие рванули вытаскивать людей из воды. Односельчане сами поехали в соседний магазин, взяли веревки и балки, и полезли с этим снаряжением в воду.
Раида достает телефон и открывает фотогалерею. Ее лента переполнена кадрами трагедии на трассе «Кавказ», которые снимали очевидцы.
Она включает первый ролик. На нем — момент гибели беременной невестки. Люди, скучившись, пытаются удержаться на крыше тонущей машины.
«Смотрите, это вся моя семья… Вся моя семья. Вот брат держит невестку на капоте. Вот-вот-вот… Она уходит, — переходя на плач говорит Раида. — Вот это маму мою вытаскивают окоченевшую, вот это папу достают, ноги не ходят у него. Они еле выжили. Это все наши односельчане, братья достают их. Вы видите здесь МЧС? Хоть одного из МЧС вы на этих видео видите?!»
В больницу пострадавшим ехать некогда: поиски погибших, похороны, допросы в Следственном комитете, теперь поминки. Самира аккуратно поднимает длинную черную юбку, обнажая фиолетовые от гематом и изрезанные ветвями ноги: «Посмотрите, что со мной теперь. Мы все обморозились. До сих пор все воняем тухлой рыбой — столько наглотались этого болота».
По факту смерти Беллы и Джанет (имена изменены) возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас всех пострадавших вызывают в СК. По версии следствия, «5 апреля, несмотря на опасность и затопление дороги из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, водитель решил перевозить пять пассажиров, но его автомобиль был снесен потоком воды в канал, в результате чего погибли два несовершеннолетних».
О том, что вода течет вниз с дамбы, властям было известно еще днем. В Мамедкале успели объявить эвакуацию и избежать больших потерь среди людей. При этом Балабековы утверждают, что не знали о проблемах с плотиной — в тот день у них не работала связь.
«Мне говорят, что я умышленно заехал. Как это так? А зачем там полиция стояла? Почему они не остановили нас? — задается вопросом глава семьи. — Следователь говорит: „Зачем поехали, всех же предупреждали“. Я говорю: „Ты сперва определись: связь была или нет?“ Связь до сих пор моросит! Никто не мог никуда дозвониться».
Все члены семьи, которые находились в машине с Альбертом, как один вторят: полиция их не останавливала и не предупреждала об опасности — выставили пост ГАИ, но дорогу никто не перекрывал.
«Его сейчас обвиняют. А в чем он виноват? Он хотел за день троих трупов хоронить? — говорит жена Альберта. — Хотел нерожденного трехмесячного малыша, невестку беременную хотел хоронить? Внучку маленькую 12 лет хотел хоронить? Этого он хотел? В этом он виноват? Он всех вывел, пытался спасти! А где были спасатели, когда они умирали? Где была полиция, которая их на эту дорогу пропустила? Кто эту дамбу запустил — пускай с ними разберутся. Там надо искать виноватых».
Смотреть, как семья умирает — это очень жуткая, тяжелая боль. Пускай уже оставят нас в покое.
Уже после нашей поездки в Деличобан стало известно, что следователи задержали бывшего генерального директора компании, которая эксплуатировала рухнувшую плотину, из-за которой погибли люди и разрушились сотни домов. Арестовали и инженера, который отвечал за эксплуатацию водохранилища. Дело завели только спустя неделю после трагедии.
Кроме застрявших на небольшом мосту семей, по официальным данным, из-за наводнения в Дагестане погибли еще две женщины. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем. А в разрушенной Мамедкале вода унесла 78-летнюю Аминат Мусаеву. Мы рассказывали, почему пенсионерка вышла навстречу большой волне.
Потоп накрыл и столицу региона Махачкалу. Там во время второй волны паводка рухнул многоэтажный дом, жильцов расселили. MSK1.RU показал, в каком состоянии находится затопленный город. Почитайте также рассказы местных жителей.