«Даже в глазах были колючки». Кто виноват в гибели школьницы и 17-летней беременной при прорыве дамбы в Дагестане

Большая вода в Дагестане унесла дома и жизни. Среди погибших — женщины и дети Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

В 10 километрах от разрушенной во время потопа дагестанской Мамедкалы находится небольшое село Деличобан. Это место не затронула стихия, дома целы, мощный поток воды его миновал. Здесь — другая беда: уже не первый день к зданию в глубине поселка приходят с соболезнованиями друзья и соседи.

Дом Альберта Балабекова полон слез — при разрушении дамбы 5 апреля погибли его 17-летняя беременная невестка и 12-летняя внучка. Теперь убитого горем главу семейства винят в смерти близких и вызывают на допросы. MSK1.RU отправился в Деличобан, чтобы понять, можно ли было избежать трагедии.

История жертв наводнения — в одном видео Источник: Екатерина Рябчук, Никита Егоров / Городские порталы

Сюда мы приехали, зная только возраст погибших и название их родового села из сводок новостей. Найти дом было несложно — в селе все знают, где горюют. У дома Бабалековых стоит несколько машин, ворота открыты. Хозяева бы и рады встречать гостей по другому поводу — но сегодня так.

Прощаются с погибшими по мусульманским традициям несколько дней. Во дворе у дома сидят мужчины. Всех, кто приходит, встречают стоя, каждый молится и выражает близким соболезнования. Я решаюсь прервать обряд и представиться. Говорю, что ищу семью погибшей беременной девушки. Мужчины молча указывают на дверь, ведущую в дом. Там сидят их жены с детьми.

Скромный и далеко не новый снаружи дом парадно обустроен изнутри. Как только я переступаю порог, начинается суматоха. Женщины перебегают из комнаты в комнату, созывая родню. Двери захлопывают, детей выгоняют. Сейчас пойдут разговоры не для их ушей.

В доме семьи Балабековых — горе. Вода унесла жизни двух девочек и нерожденного ребенка Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

К нам заходит глава семьи, который был в момент трагедии за рулем. На диван усаживают прихрамывающую молодую женщину с замутненным взглядом. Раз в несколько минут она взмахивает руками и говорит одни и те же слова: «Ушла моя девочка. Перед моими глазами ушла моя девочка. Никак не могла ее спасти».

Вместе с ней входит молодой человек в черном. Парень скрывает лицо очками и кепкой. Наш разговор он будет слушать молча. Ни разу не присядет, не вставит реплику. Глядя в одну точку и иногда отворачиваясь, переводя дух.

Первым речь берет отец семьи.

«Водителем был я. Это дочь моя, — указывает он на хромую женщину. — У нее девочка утонула: 12 лет. Это сын мой, — оборачивается к парню в черном. — У него жена умерла беременная, три месяца срок. Все мы там были, вместе ехали, вся семья. Если бы мы их из машины вывести не успели, все вместе там бы и умерли в ней».

«Бах! Вторая волна, перевернуло всех. И всё — каша»

5 апреля в семье Балабековых был большой праздник. Они гуляли на свадьбе у родных в городе Дагестанские огни — в 10 минутах езды по федеральной трассе «Кавказ» от их села. Допоздна задерживаться они не стали, уже после шести часов вечера засобирались домой.

Помимо Альберта, в машине находились еще пятеро пассажиров. Именно этот факт станет триггером для правоохранителей. Глава семейства был за рулем, его сын Казбек на переднем пассажирском. Жена Альберта Наила, его дочь Самира с 12-летней девочкой и беременная 17-летняя невестка уселись позади.

Вода шла вниз с дамбы, в пяти километрах от места трагедии Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Поток сносил всё на своем пути Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Когда дамба Геджухского водохранилища дала течь, семья Балабековых вместе с двумя машинами застряли на небольшом мостике над рекой Дарвагчай. Именно по ней мощный поток двинулся с рухнувшей плотины на Мамедкалу.

«Сначала воды было не слишком много. Впереди нас ехала машина, и ее схватил гидроудар. Она заглохла. Сзади нас и вторая тоже застряла. Проехать некуда было, — рассказывает Альберт. — Буквально секунды мы просидели. Смотрим, уже вода подниматься начала. Я голову высунул, выехать не можем. Сын успел окна открыть, пока машина не заглохла».

Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU Фото разрушительных последствий прорыва плотины в Дагестане Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

По словам Альберта, когда они застряли на мосту, по машине ударила первая волна. Они даже не сразу поняли: пошла вода с гор из-за прорыва плотины или это по соседней полосе проехала фура. От давления машину прижало к ограждению.

«Встали мы там, даже дверь не могли открыть. Через окно пришлось друг друга вытаскивать, — продолжает глава семьи Балабековых. — Только вытащили — бах, вторая ударная волна. Перекинуло нас, там глубокая яма, перевернуло всех, и всё — каша. Я об ветки зацепился с таким трудом, вытащил ногу».

Сын на дерево как-то залез. Дочка внизу за дерево ухватилась. Где жена, я даже не знал. Я кричу, ору: «Где вы, семья?» Альберт Балабеков пострадавший в наводнении под Мамедкалой

В машине, которая заглохла позади них, происходило то же самое. Там ехали супруги Халиловы из Великента. В салоне тоже были дети: их 12-летний сын и 5-летняя внучка. Люди помогали друг другу в беде, пытались закрепиться на крыше одной из машин и надеялись на помощь.

«Видел, как в задней машине женщина свою внучку схватила крепко. Уже что с ними дальше было, не знаю. Там уже каша стала», — вспоминает Альберт.

Позднее тела малышки и ее бабушки найдут за несколько километров вниз по течению.

«С корней ушла моя девочка. Не смогла ее спасти»

Самиру Балабекову, 35-летнюю дочь Альберта, унесло в другую сторону. Вместе с дочкой- школьницей они пытались удержаться на деревьях.

«На руках была моя девочка. На ветку поставила ее. Сама за другое дерево зацепилась. С корней ее дерево вырвало, с корней ушла моя девочка, — причитает убитая горем Самира. — Не смогла ее спасти, даже за ногу не могла ее схватить».

Перед моими глазами ушла моя девочка. Кричала бедная: «Мама, спаси меня» Самира Балабекова пострадавшая в наводнении под Мамедкалой, мать 12-летней погибшей

Самира одна воспитывала троих детей. Теперь у нее остались двое: мальчик и девочка. Тоже школьники. Бывший муж уехал в Краснодар и алименты детям не присылает, говорит женщина. С детьми она живет в маленьком покосившемся сарае и много работает, чтобы содержать семью.

Погибшая 12-летняя Джанет (имя изменено по требованию законодательства), еще сидя в машине, отправляла братику и сестре кадры подтопления, в котором погрязла их машина. Файлы прогрузились уже потом, когда связь в районе стала стабильной, а жизнь девочки уже было не вернуть. На кадрах видно, как авто уходит под воду.

Последнее видео погибшей девочки из машины на трассе «Кавказ» Источник: предоставлено семьей Балабековых

Малышку спасти не удалось. Перед погребением ее омывала тетя — таков мусульманский обычай. Девочку достали из ила всю в грязи. Ветки и солома застряли в коже, в глазах были колючки.

«Наша девочка, она вся в этих ветках „пришла“ сюда. Я ее сама умывала, — дрожащим голосом рассказывает ее тетя Раида. — Я сама эти ветки из кожи и из волос выдергивала. Уже невозможно было вытащить, мне пришлось подстричь ее. Вся грязная, даже в глазах у нее были эти колючки».

Мама и бабушка погибшей 12-летней девочки из села Деличобан в Дербентском районе Дагестана Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

17-летняя беременная невестка не удержалась на машине, куда семья забралась в ожидании помощи. Ее пытался спасти жених, сын Альберта. У выживших язык не поворачивается сказать, что потеряли двоих. Для них погибли трое — 12-летняя Джанет (имя изменено), невестка Белла (имя изменено) и ее нерожденный малыш.

«Брат вытащил Беллу (имя изменено) из машины. Поднял на капот, она упала с капота, брат ее схватил, пытался удержать. Она в секунды просто выскользнула и ее унесло, — говорит Раида. — Брат убивался, тоже хотел уйти… за ними: за невесткой, за ребенком нерожденным… Я ему кричала: „Не надо! Остановись, брат. Хоть ты не уходи“».

Когда ее достали, она вся была окоченевшая, вся синюшняя. У нее в глазах кровь, из носа кровь. Это ужас, очень страшно. Раида, родственница погибших о 17-летней беременной невестке

«В чём он виноват? Он что, хотел три трупа за день хоронить?»

К моменту, когда все застрявшие на мосту машины унесло, на трассе «Кавказ» с обеих сторон уже собралась толпа. Кто-то снимал последствия потопа на фоне истошных криков утопающих, другие рванули вытаскивать людей из воды. Односельчане сами поехали в соседний магазин, взяли веревки и балки, и полезли с этим снаряжением в воду.

Раида достает телефон и открывает фотогалерею. Ее лента переполнена кадрами трагедии на трассе «Кавказ», которые снимали очевидцы.

Раида показывает видео, снятые очевидцами. Ее семья пыталась спастись от воды, забравшись на крышу машины Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Она включает первый ролик. На нем — момент гибели беременной невестки. Люди, скучившись, пытаются удержаться на крыше тонущей машины.

«Смотрите, это вся моя семья… Вся моя семья. Вот брат держит невестку на капоте. Вот-вот-вот… Она уходит, — переходя на плач говорит Раида. — Вот это маму мою вытаскивают окоченевшую, вот это папу достают, ноги не ходят у него. Они еле выжили. Это все наши односельчане, братья достают их. Вы видите здесь МЧС? Хоть одного из МЧС вы на этих видео видите?!»

В больницу пострадавшим ехать некогда: поиски погибших, похороны, допросы в Следственном комитете, теперь поминки. Самира аккуратно поднимает длинную черную юбку, обнажая фиолетовые от гематом и изрезанные ветвями ноги: «Посмотрите, что со мной теперь. Мы все обморозились. До сих пор все воняем тухлой рыбой — столько наглотались этого болота».

Выжившие во время наводнения до сих не могут оправиться: ни морально, ни физически. О страшном дне напоминают ссадины и синяки на теле Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

По факту смерти Беллы и Джанет (имена изменены) возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас всех пострадавших вызывают в СК. По версии следствия, «5 апреля, несмотря на опасность и затопление дороги из-за прорыва земляного вала Геджухского водохранилища, водитель решил перевозить пять пассажиров , но его автомобиль был снесен потоком воды в канал, в результате чего погибли два несовершеннолетних».

О том, что вода течет вниз с дамбы, властям было известно еще днем. В Мамедкале успели объявить эвакуацию и избежать больших потерь среди людей. При этом Балабековы утверждают, что не знали о проблемах с плотиной — в тот день у них не работала связь.

«Мне говорят, что я умышленно заехал. Как это так? А зачем там полиция стояла? Почему они не остановили нас? — задается вопросом глава семьи. — Следователь говорит: „Зачем поехали, всех же предупреждали“. Я говорю: „Ты сперва определись: связь была или нет?“ Связь до сих пор моросит! Никто не мог никуда дозвониться».

Раида, тетя погибшей девочки, рассказала, как просила помощи и пыталась спасти своих родных Источник: Екатерина Рябчук / MSK1.RU

Все члены семьи, которые находились в машине с Альбертом, как один вторят: полиция их не останавливала и не предупреждала об опасности — выставили пост ГАИ, но дорогу никто не перекрывал.

«Его сейчас обвиняют. А в чем он виноват? Он хотел за день троих трупов хоронить? — говорит жена Альберта. — Хотел нерожденного трехмесячного малыша, невестку беременную хотел хоронить? Внучку маленькую 12 лет хотел хоронить? Этого он хотел? В этом он виноват? Он всех вывел, пытался спасти! А где были спасатели, когда они умирали? Где была полиция, которая их на эту дорогу пропустила? Кто эту дамбу запустил — пускай с ними разберутся. Там надо искать виноватых».

Смотреть, как семья умирает — это очень жуткая, тяжелая боль. Пускай уже оставят нас в покое. Наила Балабекова пострадавшая во время потопа в Дагестане

Уже после нашей поездки в Деличобан стало известно, что следователи задержали бывшего генерального директора компании, которая эксплуатировала рухнувшую плотину, из-за которой погибли люди и разрушились сотни домов. Арестовали и инженера, который отвечал за эксплуатацию водохранилища. Дело завели только спустя неделю после трагедии.

Кроме застрявших на небольшом мосту семей, по официальным данным, из-за наводнения в Дагестане погибли еще две женщины. В селе Кирки Кайтагского района погибла жительница дома, снесенного оползнем. А в разрушенной Мамедкале вода унесла 78-летнюю Аминат Мусаеву. Мы рассказывали, почему пенсионерка вышла навстречу большой волне.